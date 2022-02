Para obtener el crédito , es indispensable que obtengan la información sobre cuánto dinero recibió en cada pago de impacto económico y si no recibió alguno. El primer y segundo pago fue aprobado en la presidencia de Trump y fueron por hasta $1,200 y $600 dólares, respectivamente.

“Tener esta información ayudará a las personas a determinar si son elegibles para reclamar el Crédito de reembolso de recuperación de 2020 o 2021″, dijo el IRS en un comunicado . Entonces, si no recibió sus pagos, o fueron inferiores, podría calificar para los cheques adicionales de hasta $3,200 dólares.

Para obtener uno de los cheques adicionales del IRS, tendrá que “presentar una declaración para reclamar el crédito, incluso si no suele presentar una declaración de impuestos. El crédito se basa en la información de su año fiscal 2021”, según explicó la agencia en la información revisada por MundoHispánico.

¿Quiénes se quedaría fuera de los cheques adicionales de hasta $3,200 dólares?

Los $3,200 dólares de cheques adicionales vendrían solo si no ha recibido sus pagos de impacto económico (de $1,400, $1,200, $600 dólares) o si no recibió la ayuda completa, por lo que aquellas personas que ya recibieron el total de sus ayudas, no podrían reclamar este nuevo crédito.

Sin embargo, los hijos también califican para estas ayudas con diferentes montos: en el primer pago $500 dólares, en el segundo $600 y en el tercero hasta $1,400 dólares por cada hijo debidamente registrado. Si no recibió la ayuda correspondiente a sus hijos también podría reclamarla.