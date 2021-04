Sin embargo, el panorama no está nada claro aún, ya que en principios de cuenta, el presidente Joe Biden no cree que la legislación pueda ser aprobada en el senado y además, hay pocas probabilidades de que apoye la propuesta.

“Me encantaría hacerlo permanentemente, pero no estoy seguro de poder pasar eso por el Senado”, dijo Leger Fernández, según el Wall Street Journal. “Se podía decir que estaba interesado en hacerlo permanente, que era el ir y venir en eso”. Archivado como: Cheques 300 mensuales padres

ESTÁN PEOR

Pese a los apoyos que se brindan a los estadounidenses, de acuerdo a una encuesta alrededor de 38 millones dijeron que están peor ahora que antes de que comenzara el brote de la pandemia en el país, informó la agencia de noticias de AP.

En general, el 55% de los estadounidenses afirmó que sus circunstancias financieras están casi igual que hace un año, y el 30% dijo que sus finanzas han mejorado, de acuerdo con una nueva encuesta de Impact Genome y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Sin embargo, el 15% señaló que está peor. Archivado como: Cheques 300 mensuales padres