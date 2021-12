¿Quiénes recibirán su cheque este 15 de diciembre?

“Para el año fiscal 2021, un hijo calificado es una persona que no cumple 18 años antes del 1 de enero de 2022”, señala el IRS. Para calificar, también deberá cumplir con una serie de condiciones ; no proporcionar más de la mitad de su sustento, vivir más de la mitad del año fiscal con el contribuyente, que sea debidamente reclamado, y que el hijo sea ciudadano, son algunas de ellas.

¿Y si yo no declaro impuestos?

Aun no es tarde. Las personas que no declaran impuestos todavía son elegibles para recibir el dinero del Crédito Tributario por Hijos, informa CNY Central. Aunque a estas alturas, las personas que no se han registrado ya no podrán recibir los cheques adelantados.

Sin embargo, una vez que los no contribuyentes hayan entregado sus datos y se hayan registrado en la plataforma del IRS, entonces podrían recibir un cheque por el total de hasta $3,600 dólares de ayuda que incluiría no solo el pago previsto para 2022, sino también el dinero de los cheques adelantados que no recibieron, recordó el diario The Sun.