De acuerdo con Mary Johnson, analista de políticas del Seguro Social y Medicare en TSCL, “un cheque único de 1,400 dólares, combinado con un aumento del 6 por ciento en el ajuste por costo de vida del Seguro Social proyectado para el próximo año, ayudaría en gran medida a aliviar los problemas”, reseñó The Sun.

Delaney señaló en la carta enviada al Congreso que su organización asevera que miles de personas de tercera edad “agotaron sus ahorros para la jubilación, comenzaron a comer solo una comida al día, comenzaron a reducir sus pastillas a la mitad porque no pueden pagar los medicamentos recetados”.

El grupo no partidista The Senior Citizens League, que aboga por los beneficios para personas mayores, dijo que su presidente Rick Delaney escribió a los líderes del Congreso como una manera de presionarlo para que emita un cheque único de 1400 dólares para ayudar a las personas de tercera edad con dificultades financieras.

Johnson aseveró que un gran porcentaje de los beneficiarios del Seguro Social se encuentran en circunstancias “financieramente frágiles” y agregó que “aproximadamente el 43 por ciento de los que respondieron a nuestra encuesta en línea dicen que no tienen ahorros para la jubilación”.

“De las personas que sí tienen ahorros, nuestras encuestas encontraron que el 50 por ciento de los que respondieron dijeron que sus ahorros para la jubilación no se habían recuperado al valor prepandémico al 31 de diciembre de 2019, a pesar del gran repunte en el mercado de valores posterior en 2020 y la primera parte de 2021 cuando se realizó nuestra encuesta”, dijo Johnson.

¿Problemas con los pagos del Crédito Tributario por Hijos? Sí, no es un secreto que han ocurrido algunas fallas en la entrega de los cheques de hasta $ 300 dólares por niño menor de seis años y $ 250 por niño de entre seis a 17 años que el IRS tendría que hacer llegar a las familias elegibles.

Por otro lado, el Servicio de Rentas Internas (IRS) continúa adelante con la entrega de las ayudas federales por coronavirus, pero algunos ciudadanos aun siguen esperando. Te decimos 3 razones por las que aún no te ha llegado tu cheque.

El detalle está en que aunque los pagos mensuales han llegado a millones de familias, otras continúan esperando pagos atrasados de septiembre y octubre. Estas son algunas razones por las que aún no te ha llegado tu cheque.

Es posible que su pago no haya llegado por problemas del IRS al momento de procesarlo y enviarlo. Sin embargo, puede verificar su estatus a través del portal de Pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos en 2021 . Cualquier beneficiario puede hacer uso de él y tiene hasta el 1 de noviembre a las 11.59 p.m. EST para suspender los siguientes pagos o realizar alguna modificación en sus datos personales.

Cambio en los ingresos

Es posible que algunas familias hayan recibido cheques por una cantidad menor a la que esperabna y esto puede deberse a algún cambio en los ingresos familiares. Recuerde que el monto máximo del Crédito Tributario por Hijos está disponible solo para parejas que ganen hasta $ 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen hasta $ 75,000 dólares anuales.

Si una familia obtuvo ingresos superiores, no significa que no recibirá la ayuda federal, pero sí que será por un monto que se reduce en $ 50 por cada $ 1,000 sobre el nivel de ingresos, recordó The Sun. A pesar de los retrasos, el IRS se ha comprometido a cancelar a las familias el dinero pendiente.