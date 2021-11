A medida que aumentan las peticiones para una cuarta ronda de controles de estímulo a nivel federal, muchos gobiernos estatales están tratando de ayudar económicamente a sus residentes de cara a las fiestas navideñas y los regalos de diciembre, informó The Sun.

Los pagos del Golden State son únicos y estarán estarán 500 dólares y 1,100 dólares, dependiendo de su el contribuyente tiene hijos o dependientes. El programa también ayuda a los residentes que no tienen un número de seguro social, pero sí un Número de Identificación Personal del Contribuyente. Este pago se envió hoy a millones de californianos elegibles.

Por otro lado, en Connecticut, el gobernador Ned Lamont, anunció el programa Back to Work (De Vuelta al Trabajo) que ha otorgado un cheque de 1,000 dólares a partir del 30 de mayo de 2021 y que continuará hasta el 31 de diciembre de 2021. Para optar por este pago es necesario que los residentes hayan obtenido un trabajo.

¿Dónde se enviarán los cheques sorpresa?

Los cheques sorpresas se enviarán a residentes específicos que cumplan con ciertas reglas de elegibilidad en varios estados del país. A continuación les explicaremos cuáles son esos estados y cuánto dinero pueden esperar las personas que califiquen dependiendo del estado donde residan.

