Si bien estos pagos de impacto económico continúan realizándose automáticamente a la mayoría de las personas, el IRS no puede emitir el pago de 1,400 dólares a personas elegibles incluso si la agencia tributaria no los tiene en su sistema.

Cheque para personas sin hogar. El Servicio de Impuestos Internos ( IRS ) continúa su esfuerzo para ayudar a las personas que no tienen un hogar durante la pandemia al recordarles que pueden calificar para pagos de impacto económico y otros beneficios tributarios así no tengan una dirección permanente o una cuenta bancaria.

Los pagos de impacto económico, también conocidos como pagos de estímulo, son diferentes de la mayoría de los demás beneficios tributarios; las personas pueden recibir los pagos incluso si tienen ingresos escasos o nulos e incluso si no suelen presentar una declaración de impuestos. Esto es cierto siempre que tengan un número de seguro social y no cuenten con el apoyo de otra persona que pueda reclamarlo como dependiente.

“El IRS trabaja arduamente en este esfuerzo, permitiendo que millones de personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos reciban estos pagos. Pero tenemos que hacer más y agradecemos toda la ayuda que hemos estado recibiendo de grupos nacionales y locales para ayudar en este esfuerzo por llegar a las personas que necesitan desesperadamente esta ayuda”, agregó.

Declaración básica

El IRS necesita información de personas que no suelen presentar una declaración de impuestos, incluso si no tuvieron ingresos el año pasado o su ingreso no fue lo suficiente como para requerir que presenten declaración de impuestos. La única manera en que la agencia pueda tener esa información es que las personas presenten una declaración de impuestos básica de 2020 ante el IRS.

Una vez la declaración se procesa, el IRS puede enviar rápidamente el pago de estímulo a una dirección seleccionada por el individuo que califique. Las personas no necesitan una dirección permanente ni una cuenta bancaria. No necesitan tener un trabajo. Para las personas elegibles, el IRS aún emitirá el pago incluso si no han presentado una declaración de impuestos en años.