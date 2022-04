Jugoso cheque en camino para muchos en EEUU. Un nuevo programa de ingreso básico universal (UBI por sus siglas en inglés) por valor de 1,000 mensuales está programado para lanzarse en los próximos días en Estados Unidos, de acuerdo con información del diario The Sun.

¿Cuándo se podrá solicitar el cheque?

Baltimore comenzará a aceptar solicitudes para el programa el próximo 2 de mayo y permanecerá abierto hasta el lunes 9 de mayo. Bajo el programa de ingresos garantizados, la ciudad “está colaborando con la organización local sin fines de lucro CASH Campaign of Maryland, que ayuda a los estadounidenses de bajos ingresos”, reseñó The Sun.

La ciudad de Baltimore no es el único lugar del país que está ofreciendo pagos UBI, ya que muchos otros estados y ciudades también han lanzado sus propios programas para ayudar a residentes con necesidades económicas. Archivado como: cheque mensual EEUU.