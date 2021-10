La noticia llega en un buen momento, después de que se anunciara que el gobierno podría tener el dinero suficiente para aprobar este cheque de estímulos; la forma en que se podrá costear está oportunidad, se debe a que al amento de impuestos para los estadounidenses más ricos, de acuerdo con The Sun. Archivado como: Cheque principios 2022

The Sun, informó que algunos de los estadounidenses que han tenido problemas de liquidez podrían recibir un cuantioso cheque de estímulo adicional de hasta $1,400 dólares para principios del año que entra. Este cheque entra en el programa del Plan de Rescate Estadounidense que fue iniciativa del presidente Joe Biden y a principios de año, fue aprobado.

Para recibir está ayuda, deberán presentar sus impuestos y después, podrán saber si son elegibles para la ayuda que estará otorgando el gobierno. Pero, los solteros no serán los únicos en disfrutar de esta atractiva ayuda que vendrá para el 2022; más personas podrán verse beneficiados. Archivado como: Cheque principios 2022

Cheque principios 2022: La elegibilidad

De acuerdo a la página del Servicio de Rentas Internas (IRS), las personas que son elegibles deberán contar con los siguientes requisitos que los harán ser parte de los atractivos fondos que emite el Estado. Si usted aún no está registrado, ni ha presentado impuestos también puede ser elegible a la ayuda otorgada.

“Las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no reciben beneficios federales pueden calificar para pagos de estímulo. Esto incluye a los que no tienen una dirección permanente, ingresos o cuenta bancaria.”, menciona la página del IRS en su apartado de preguntas frecuentes.