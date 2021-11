Eso no es todo, las familias de bajos ingresos tienen hasta el 15 de noviembre para reclamar los pagos por adelantado a través de una herramienta que se lanzó en septiembre. La herramienta GetCTC.org está disponible para todos los hogares elegibles que no han presentado declaraciones de impuestos para 2019 y 2020.

Pero, ¿qué significa esto? De acuerdo con The Sun , la suma total de los seis pagos por adelantado se dividirán en los dos meses restantes del año, esto quiere decir que los padres que califiquen podrán obtener hasta 900 dólares por un hijo menor de seis años y hasta 750 dólares por cada niño de entre 6 y 17 años.

Las familias elegibles que recibirán más dinero de lo normal son aquellos contribuyentes que no declararon y utilizaron la herramienta del Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) para inscribirse para recibir los pagos adelantados antes de la fecha límite el pasado el 15 de octubre.

¿Qué pasa si no se registra a tiempo para recibir los pagos?

Si usted califica para los pagos del crédito tributario por hijos los recibirá de cualquier manera. Si no se ha inscrito para recibir los pagos y lo hizo antes del 15 de octubre sus cheques mensuales restantes (noviembre y diciembre) serán mayores para compensar los pagos adelantados que no recibió.

Sin embargo, si no se inscribió a tiempo para los pagos mensuales en 2021 no se preocupe, igual recibirá su dinero pero tendrá que esperar hasta 2022 para recibirlo. El IRS le dará el beneficio del crédito tributario por hijos completo cuando presente su declaración de impuestos en 2022. Una vez que se registre, el IRS determinará su elegibilidad y usted no tendrá que hacer nada adicional para recibir el dinero. Archivado como: cheque hijos noviembre.