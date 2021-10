Por ello, deberá realizar el trámite el 1 de noviembre para que no tengan algún problema con el IRS. Este mes, el cheque probablemente será recibido con la cantidad de $300 dólares y se espera que en los próximos días, cientos de familias reciban este fondo de estímulo que podrá servir para cubrir los gastos extra de la temporada.

The Sun, mencionó que se acerca la fecha límite para recibir el cheque por el Crédito Tributario por Hijos y por ello, si los padres desean no recibir este cheque tendrán que agilizar el trámite para cancelarlo antes de que puedan recibirlo y se cobre de los impuestos que se marcaran para el próximo año.

¡NO OLVIDE LA FECHA! Quedan pocos días para terminar el mes de octubre y con ello, la posibilidad de obtener su cheque por Crédito Tributario por Hijos. No olvide complementar su registro, debido a que el IRS dio como fecha límite el 1 de noviembre y puedan reclamar el cheque de $300 dólares.

En caso de que ganen más de $ 75,000 dólares, el cheque mensual se reduce en $ 50 dólares por cada $ 1,000 dólares por encima del límite y, finalmente, se elimina por completo, señala The Sun. El IRS, declaró que probablemente haya un aumento en cuestión del Crédito y por ello, el límite de la cantidad que ganen podría cambiar.

De acuerdo con The Sun, este año el límite para calificar en el Crédito Tributario para Hijos se tomó en cuenta a partir de los impuestos que fueron registrados en el 2020. Según el medio de comunicación, los padres solteros o los padres que declaran sus impuestos como solteros calificarán para los cheques completos si ganan $ 75,000 dólares o menos.

De acuerdo con The Sun, los pago que se autorizarán para este mes son de un valor de $15 mil millones de dólares, por lo que se insta a la comunidad a realizar su registro en la página del IRS y acceder a los beneficios que podrán llegarle a través de su correo personal o en su cuenta bancaria.

El medio de comunicación, informó que El IRS está utilizando las declaraciones de impuestos de 2020 para determinar la elegibilidad para los pagos mensuales, por lo que aquellos que aún no han presentado sus impuestos podrían perder los beneficios. Si usted o su cónyuge, aún no realizaron su registro para el Crédito Tributario para Hijos, perdió el beneficio.

La advertencia del IRS

De acuerdo con CNET, el IRS tiene una clara advertencia para los padres que no obtuvieron suficientes ingresos para presentar una declaración de impuestos, mencionando que podrían quedar fuera del programa. Esta inesperada noticia surge después de que las dudas se incrementaran por saber cómo se basa la elegibilidad para los pagos de este año.

“El IRS basa la elegibilidad para los pagos anticipados de este año en las declaraciones de impuestos de 2020. Si las familias no ganaron lo suficiente para presentar una declaración, o simplemente no lo han hecho todavía, el IRS no sabría que están calificados para recibir los pagos, que podrían llegar a un total de $ 3,600 por niño.”, mencionó la página del CNET.