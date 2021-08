Cheque Golden State de $600 será enviado la próxima semana

Los californianos que ganan entre 30,000 y 75,000 dólares podrán ser elegibles para reclamar el cheque Golden State de 600 dólares o hasta 1,200 dólares gracias a un superávit en el presupuesto del estado debido a su sistema tributario, informó The Sun.

Además de haber cumplido con su declaración de impuestos , el estado de California estableció en $75,000 dólares el máximo de ingresos anuales que los contribuyentes no deben superar para poder recibir el cheque de $1,200 dólares.

Muchos californianos se preguntarán ¿Cómo reclamo la ayuda? Las autoridades han indicado que la mayoría de los ciudadanos que califican, no tendrán que hacer nada adicional para recibir el pago de estímulo, reseñó La Opinión .

Algunas familias en EE. UU. recibirán otro cheque de estímulo de $1,400

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, también llamada Paquete de Estímulo COVID-19 o Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden entregó pagos directos de 1,400 dólares a la mayoría de los estadounidenses, asimismo, las familias también recibieron cheques de 1,400 dólares por cada dependiente.

Muchas familias elegibles cuyos hijos nacieron en 2021 no recibieron el dinero ya que los niños no habían nacido cuando se distribuyó el dinero de estímulo. Sin embargo, estas familias no se quedarán sin el dinero que le corresponde pero es probable que deban esperar hasta la próxima declaración de impuestos para reclamar ese cheque de estímulo adicional de 1,400 dólares.