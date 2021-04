Cheque Golden State California. El pasado febrero, el gobernador de California, Gavin Newson, y los legisladores aprobaron el estímulo Golden State (GSS por sus siglas en inglés), un paquete de alivio económico de 7,600 millones de dólares para que los californianos más necesitados hagan frente a la crisis económica y laboral provocada por la pandemia de coronavirus, informó el portal AS .

Haber realizado la declaración de impuestos de 2020 antes del 15 de octubre. Ser beneficiario del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) o tener un Número de Identificación Individual de Contribuyente (ITIN). Para recibir este estímulo es necesario que el ITIN no esté pendiente. Un ingreso bruto ajustado (AGI) anual menor a 75,000 dólares. Vivir en California por más de la mitad del año tributario 2020 y ser residente del estado en la fecha de emisión del pago. No ser elegible para ser registrado como dependiente. Los individuos fallecidos e individuos encarcelados que usan el estado civil de casado o Pareja Doméstica Registrada (RDP por sus siglas en inglés) y tienen hijos podrán calificar para el pago de estímulo. ¿Cuándo se envían los cheques de estímulo Golden State? De acuerdo con el Franchise Tax Board (FTB), los pagos se realizarán de manera automática mediante depósito directo o vía correo postal.

Si bien estos pagos de impacto económico continúan realizándose automáticamente a la mayoría de las personas, el IRS no puede emitir el pago de 1,400 dólares a personas elegibles incluso si la agencia tributaria no los tiene en su sistema.

El Servicio de Impuestos Internos ( IRS ) continúa su esfuerzo para ayudar a las personas que no tienen un hogar durante la pandemia al recordarles que pueden calificar para pagos de impacto económico y otros beneficios tributarios así no tengan una dirección permanente o una cuenta bancaria.

Los pagos de impacto económico, también conocidos como pagos de estímulo, son diferentes de la mayoría de los demás beneficios tributarios; las personas pueden recibir los pagos incluso si tienen ingresos escasos o nulos e incluso si no suelen presentar una declaración de impuestos. Esto es cierto siempre que tengan un número de seguro social y no cuenten con el apoyo de otra persona que pueda reclamarlo como dependiente.

“El IRS trabaja arduamente en este esfuerzo, permitiendo que millones de personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos reciban estos pagos. Pero tenemos que hacer más y agradecemos toda la ayuda que hemos estado recibiendo de grupos nacionales y locales para ayudar en este esfuerzo por llegar a las personas que necesitan desesperadamente esta ayuda”, agregó.

Declaración básica

El IRS necesita información de personas que no suelen presentar una declaración de impuestos, incluso si no tuvieron ingresos el año pasado o su ingreso no fue lo suficiente como para requerir que presenten declaración de impuestos. La única manera en que la agencia pueda tener esa información es que las personas presenten una declaración de impuestos básica de 2020 ante el IRS.

Una vez la declaración se procesa, el IRS puede enviar rápidamente el pago de estímulo a una dirección seleccionada por el individuo que califique. Las personas no necesitan una dirección permanente ni una cuenta bancaria. No necesitan tener un trabajo. Para las personas elegibles, el IRS aún emitirá el pago incluso si no han presentado una declaración de impuestos en años.