Quienes califiquen y no han recibido el nuevo cheque de estímulo secreto deberán ponerse en contacto con la agencia de vivienda del estado en el que reside ya que las fechas varían de acuerdo a cada estado.

Hay algunas personas que ya recibieron este apoyo, si usted fue uno de ellos puede rastrear su pago o el estado que tiene actualmente, a través de la herramienta del IRS Get my Payment.

Presión por cuarto cheque de estímulo

La presión sobre el presidente Biden respecto a otra ronda de pagos federales ha continuado pese a la aprobación del plan de rescate, y es que al menos 20 legisladores demócratas le han solicitado un cuarto estímulo para combatir los efectos económicos que dejó la pandemia de coronavirus.

Pese a que los nuevos planes de la administración, como el de infraestructura y el Plan para las Familias Estadounidenses no incluyen un cuarto cheque, Biden parece no descartarlo por completo. “El presidente ciertamente está abierto a una variedad de ideas”, dijo Jen Psaki en conferencia de prensa, según The Sun.