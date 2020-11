Cheque de estímulo económico: ¿Cómo recibirlo más rápido?

Existe una gran posibilidad de que un nuevo cheque de estímulo económico sea aprobado

¿Cómo recibir más rápido la ayuda por coronavirus?

Sigue existiendo una gran posibilidad de que un nuevo cheque de estímulo económico sea aprobado, entonces ¿Cómo recibirlo más rápido?

Demócratas y republicanos aun debaten en el senado sobre la aprobación de un siguiente paquete de estímulo económico que incluya un cheque de ayuda por coronavirus para los estadounidenses.

Aunque se han demorado en llegar a un acuerdo, es muy alta la posibilidad de que este plan se concrete ya que ambos bandos han manifestado su voluntad de hacerlo.

Ahora, siguiendo la experiencia del primer Pago de Impacto Económico, los primeros que recibirán la ayuda serán aquellos que hayan registrado en el Servicio de Rentas Internas (IRS) sus datos personales y bancarios, declaren impuestos o no. Que la agencia gubernamental tenga ya su información sería un avance enorme ante un potencial segundo pago.

Si no lo hizo, seguramente podrá utilizar el servicio en línea Get My Payment. Esta herramienta, disponible en la página web del IRS, le permitirá solicitar sus pago y rastrearlo para saber si se lo enviaron o si está retrasado.

Primer pago de estímulo económico

Sobre el primer cheque de ayuda por coronavirus, el IRS ha indicado que la fecha límite para solicitar el pago es el 21 de noviembre a las 3 de la tarde (hora del este).

Las personas que no presentaron una declaración federal de impuestos de 2019, que no obtuvieron un Pago de impacto económico, o que no se han nunca registrado para recibir un Pago de impacto económico aun están a tiempo de utilizar la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info para dejar sus datos y así recibir el dinero de parte del IRS.

La agencia indicó que “muchos estudiantes universitarios aún pueden calificar para un Pago de Impacto Económico. Los estudiantes deberán registrarse antes del 21 de noviembre para recibir su pago antes de fin de año”.