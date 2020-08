Cheque de estímulo económico: ¿quiénes lo recibirán esta semana?

El IRS avanza en la entrega del primer cheque de estímulo económico de acuerdo a su calendario

El IRS avanza en la entrega del primer cheque de estímulo económico por coronavirus, pero de acuerdo a su calendario: ¿quienes lo recibirían esta semana?

Las discusiones sobre un segundo pago directo para las familias se encuentran estancadas, pero mientras tanto el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Departamento del Tesoro continúan trabajando en la entrega de los cheques de estímulo económico que fueron aprobados en la anterior Ley Cares para ayudar a los estadounidenses.

Ya son cada vez menos los pagos pendientes. Aunque, según informó The Washington Post, el IRS tiene un calendario que se extenderá hasta el 11 de septiembre.

Estos pagos empezaron a entregarse desde el pasado 13 de abril y, según explicó la agencia, se envían cada viernes, por lo que los beneficiarios deberían recibir su pago la semana siguiente.

Desde este lunes 17 de agosto, le correspondería recibir su cheque por coronavirus a los contribuyentes que declararon ingresos anuales entre $160,001 – $170,000 dólares.

Este proceso ha sido tardío ya que han tenido que enviar cheques en papel y tarjetas de débito por correo a aquellos que no tenían información bancaria en los registros de la agencia e incluso extender convocatorias para quienes no declaran impuestos y de quienes no tienen ningún dato.

Para este sector de la población, se instaló en el sitio web del IRS una herramienta “Non-filers”.

Cheque de estímulo económico: ¿quienes lo recibirían esta semana del 17 de agosto?

Para aquellos que aun no han recibido su pago de estímulo económico, el cronograma de envíos depende de los ingresos que usted haya declarado en sus impuestos.

Primero se envió a personas con ingresos menores y progresivamente irá llegando a manos de quienes reportaron ingresos mayores.

Esta es la dinámica de envío:

24 abril: $10,000 dólares o menos

1 mayo: $10,001 – $20,000

8 mayo: $20,001 – $30,000

15 mayo: $30,001 – $40,000

22 mayo: $40,001 – $50,000

29 mayo: $50,001 – $60,000

5 junio: $60,001 – $70,000

12 junio: $70,001 – $80,000

19 junio: $80,001 – $90,000

26 junio: $90,001 – $100,000

3 julio: $100,001 – $110,000

10 julio: $110,001 – $120,000

17 julio: $120,001 – $130,000

24 julio $130,001- $140,000

31 julio: $140,001 – $150,000

7 agosto: $150,001 – $160,000

14 agosto: $160,001 – $170,000*

21 agosto: $170,001 – $180,000

28 agosto: $180,001 – $190,000

4 septiembre: $190,001 – $198,000

11 septiembre: Otros casos pendientes.

Según el calendario, si usted reportó ingresos anuales de entre $160,001 – $170,000 dólares entonces su cheque fue enviado el pasado viernes 14 de agosto y debería recibirlo en su buzón esta semana.