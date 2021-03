IRS anuncia que hoy miércoles 24 de marzo llega el tercer cheque de estímulo económico

Algunos todavía no lo reciben y aquí te decimos las cinco razones de porqué todavía no te llega

Millones están atentos a que este día les llegue su dinero correspondientes a $1,400 que da Joe Biden

Autoridades del IRS anuncian que hoy miércoles 24 de marzo llega el tercer cheque de estímulo económico, sin embargo algunos todavía no lo reciben y aquí te decimos las cinco razones de porqué aún no te llega a tu casa o cuenta bancaria de acuerdo a información de wbir y Noticias Ya.

Millones de personas están atentas a que este día les llegue su dinero correspondientes a la cantidad de $1,400 que entrega el gobierno de Joe Biden para que enfrenten la crisis económica originada por la pandemia que apareció el año pasado.

PROCESO COMPLICADO

Sin embargo, no a todos les ha llegado su dinero a través de su cheque de estímulo económico o en depósito a su cuenta bancaria, por lo que a continuación te diremos las cinco razones por las cuales no los has recibido todavía.

El dinero que los ciudadanos reciben es para que hagan uso de él en el pago de servicios, de renta, deudas, ahorro o incluso inversión, además dentro del paquete de ayuda se contemplan apoyos para escuelas y empresas.