Familias que no recibieron pagos mensuales tienen su última oportunidad

Podrían recibir cheque de estímulo económico a final del año

Esto es para las personas que se inscriban en plan de crédito tributario por hijos en el IRS

Una buena noticia recibirán las familias a menos de dos meses de que termine el año, pues autoridades del IRS informan que recibirían un cheque de estímulo económico de hasta $1,800 en diciembre por cada menor de edad, si se inscriben al plan de crédito tributario por hijos, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de La Noticia.

El pago se daría al final del mes de diciembre y uno de los requisitos más importantes es que los beneficiados estén inscritos al programa y para ello tienen hasta el 15 de noviembre, es decir unos cuatro días más, por lo cual es necesario que se den prisa para que no queden fuera, ya que será el último pago que reciban las familia en lo que resta del año.

¿QUÉ RECIBIRÁN DE ‘REGALO’ PARA NAVIDAD?

Esto dará chance a la personas que son elegibles, pero que no tuvieron la oportunidad de recibir los pagos mensuales, estos trámites lo deberán hacer en el sitio online del IRS. Y es que cabe recordar que la mayoría de los contribuyentes obtuvieron su dinero de manera automática, luego que autoridades del IRS se estimaran las cifras en sus declaraciones de impuestos de 2020.

Solamente algunas familias no pudieron obtener su beneficios debido a que no tienen ingresos altos y no tienen la obligación de presentar sus declaraciones fiscales. Pero si se logran inscribir en el IRS para ese entonces hay una muy buena noticia que les podría hacer que pasen una navidad diferente a la del año pasado en que muchos batallaron por cuestiones de la pandemia.