Y dio una nueva esperanza para aquellas personas que se pasaron del tiempo establecidos y que no recibieron el cheque de estímulo de $1,400, ya que hay otras posibilidades a las que pueden acceder para que les llegue su ayuda económica.

Si no has recibido tu tercer cheque de estímulo económico por la pandemia de $1,400, aquí te decimos cómo obtenerlo, luego que los plazos de impuestos federales y estatales se han trasladado al 17 de mayo debido al COVID-19, está dando a la gente más tiempo para presentar y pagar, de acuerdo al portal de noticias de wric .

“LA GENTE ESTÁ DESESPERADA”

La contadora pública, Juliette Sykes, que está certificada por Liberty Tax dijo lo siguiente sobre la posibilidad de recibir el cheque, luego que todavía no lo han podido recibir por algunas cuestiones por las feches de impuestos:

“La gente está buscando su estímulo económico. La gente está desesperada por conseguir este dinero, y así que si no han presentado, debido a la pandemia, si no presentaron en el 19, se dan cuenta de que no están recibiendo los $1,400. Por lo tanto, mucha gente está entrando y quieren presentar el 19 y el 20. Así que en ese sentido, nuestra carga lo ha hecho, hemos visto mucha más gente pasando”.