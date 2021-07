Está por llegar el cheque de estímulo económico de crédito tributario por hijos

Sin embargo, hay detalles que debe tomar en cuenta para que no lo sorprenda

Revise bien las condiciones y tome en cuenta todos los avisos que le lleguen A solo unos días de que se expidan cheque de estímulo económico del crédito tributario por hijos, el IRS da una mala noticia que podría dar muchos dolores de cabeza, de acuerdo a una información que publicó en su página web. Muchos ciudadanos están a la espera de este beneficio del gobierno, pero deben saber que hay más detalles al respecto, por las cuales deben poner mucha atención y a continuación te diremos cuáles son algunas de ellas para que no te tomen desprevenido. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS En la página web colgaron el siguiente mensaje: “Primero, debe revisar la Carta 6417 que el IRS le enviará por correo antes de recibir su primer pago anticipado de Crédito Tributario por Hijos. Esta carta le informará de su monto estimado para el año tributario 2021 y los montos de sus pagos anticipados estimados”. Luego continúa: “Si ha presentado una declaración de impuestos de 2019, pero no de 2020, debe presentarla lo antes posible para proporcionar al IRS información más actualizada. También podrá hacerlo más adelante este año utilizando el Portal de actualización de crédito tributario por hijos (CTC UP). Si ha presentado una declaración de impuestos de 2020, también podrá proporcionar información actualizada utilizando CTC UP”.

Cheque estímulo económico: AYUDA DEL GOBIERNO Los cheques entregados por el gobierno forman parte de la ayuda que se definió para que la población de Estados Unidos hiciera frente a la crisis por el coronavirus que comenzó desde marzo del año pasado en todo el mundo. Las empresas comenzaron a cerrar por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de aplicar una cuarentena para evitar los contagios masivos, por lo que los negocios no abrieron y se fueron perdiendo millones de empleos.

Cheque estímulo económico: ¿PODRÍA PERDER SU DINERO? Pero en uno de sus comunicados, el IRS da a conocer algunos puntos que podrían significar una mala noticia para los contribuyentes, relacionado al pago del crédito tributario por hijos y es que ese dinero, podría verse mermado bajo algunas circunstancias. De manera textual el comunicado informa lo siguiente: “Los pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos no se reducirán (es decir, se compensarán) por impuestos vencidos de años anteriores u otras deudas federales o estatales que usted deba”.

PAGOS NO ESTÁN EXENTOS DE EMBARGO Y aquí es donde viene lo malo: "Sin embargo, si recibe un reembolso cuando presenta su declaración de impuestos de 2021, cualquier monto restante de Crédito Tributario por Hijos incluido en su reembolso puede estar sujeto a compensación por deudas tributarias u otras deudas federales o estatales que deba". Y esto lo detalla: "Los pagos anticipados de crédito tributario por hijos no están exentos del embargo por parte de acreedores no federales bajo la ley federal. Por lo tanto, en la medida en que lo permitan las leyes de su gobierno estatal y local, sus pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos pueden estar sujetos a embargo por parte de su estado, gobierno local y acreedores privados, incluso de conformidad con una orden judicial que involucre a una parte no federal (que puede incluir multas relacionadas con un delito, honorarios de la corte administrativa, restitución y otras deudas ordenadas por la corte)".

Cheque estímulo económico: PROTEGEN PAGOS Pero las autoridades del IRS indican: “Sin embargo, algunos estados e instituciones financieras han optado por actuar para proteger estos pagos, y estos pagos todavía están protegidos de la compensación por el gobierno federal”. Y agrega: “Por ejemplo, si un contribuyente tiene un fallo en su contra obtenido por una parte privada, pero también debe impuestos federales evaluados, el IRS no someterá el pago a compensación con respecto a los impuestos federales”.

Cheque estímulo económico: ESPECIFICACIONES El ISR dice: “Usted no tiene derecho a adelantar los pagos de Crédito Tributario por Hijos. Es posible que sea elegible para reclamar el Crédito Tributario por Hijos cuando presente su declaración de impuestos de 2021, pero es posible que no pueda reclamar todos los $3,000 o $3,600 por niño calificado porque su hogar principal no estará en los Estados Unidos durante más de la mitad de 2021”. Y sobre este tema agrega de manera textual: “Los pagos anticipados que le enviamos pueden exceder la cantidad de Crédito Tributario por Hijos que se le permitirá reclamar en su declaración de impuestos de 2021 el próximo año”.

¿QUÉ SE NECESITA? La gente se pregunta qué puede hacer para conseguir el pago, el IRS ha dicho: "Usaremos su declaración de impuestos de 2019 o 2020, o la información que ingresó en la herramienta de No Declarante en IRS.gov en 2020 para registrarse para pagos de impacto económico, para determinar si califica y lo inscribe automáticamente. No es necesario realizar ninguna acción adicional". Además indica que: "Si no tuvo que presentar sus impuestos este año o el año pasado, y no se registró para pagos de impacto económico el año pasado, aún puede inscribirse para los pagos de crédito tributario por hijos utilizando la herramienta de registro para no declarando".

CUIDA TU DINERO Uno de los princpales consejos es: "Si crees que eres víctima de robo de identidad relacionado con impuestos y no has reportado el problema de robo de identidad relacionado con impuestos al IRS, debes tomar medidas para protegerte. Notifique al IRS presentando un Formulario 14039, Declaración Jurada de Robo de Identidad PDF a través de IdentityTheft.gov o presentando el Formulario 14039 en papel2. "El IRS no te desembolsará pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos hasta que se haya resuelto tu problema de robo de identidad relacionado con los impuestos. Si no recibe pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos para un niño calificado que reclamará en 2021, puede reclamar el monto total de su Crédito Tributario por Hijos permitido para ese niño cuando presente su declaración de impuestos de 20212", anunciaron.

ROBO DE IDENTIDAD Sobre este tema, aseguran: "Si has informado que eres víctima de robo de identidad relacionado con los impuestos, el IRS no te desembolsará los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos hasta que se haya resuelto tu problema de robo de identidad relacionado con los impuestos. Se proporcionarán más detalles sobre el robo de identidad relacionado con los impuestos a través de estas preguntas y respuestas". Así que en todos los aspectos usted debe estar bien atento para que no lo tomen por sorpresa, ya que las autoridades son muy estrictas, cuide bien sus documentos porque todos serán importantes para hacer alguna reclamación.