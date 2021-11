De acuerdo con The Sun, una nueva oportunidad se acerca para millones de ciudadanos. El medio de comunicación, informó que un cheque de estímulos de $1,400 dólares podrá llegar a los hogares que dieron la bienvenida a un nuevo miembro de la familia en 2021; después de la crisis producida por el COVID 19, el gobierno espera ayudar a las personas que atraviesan una situación complicada.

El plan, al salir en marzo, provocó que muchas personas no lograran registrarse debido a que no habían dado la bienvenida a los nuevos integrantes de su familia por ello, serán los primeros en ser elegibles para declarar a su nuevo dependiente al presentar sus impuestos de 2021 y obtener el jugoso fondo de estímulo. Archivado como: Cheque estímulo 2022

The Sun, informó que este año los padres adscritos al programa del Plan de Rescate Americano de Biden, recibieron un total de $1,400 dólares y que logró ayudar en los problemas económicos que dejó el coronavirus el año pasado. Por esa razón, los padres de familia que obtuvieron un bebé este año, podrán estar obteniendo un nuevo apoyo económico.

El medio de comunicación, informó que que no hay límite para la cantidad de nuevos dependientes reclamados, lo que significa que los padres que recibieron a más de un recién nacido podrán recibir pagos múltiples. Lo que significa, que podrán obtener una cantidad mayor a la que esperan los padres que solo tienen un dependiente en el registro.

La mitad del crédito se envió en forma de cheques mensuales de hasta $300 dólares por cada niño elegible menor de seis años y $ 250 dólares por cada niño de entre seis y 17 años. Pero, aún no se conoce el futuro del Crédito Tributario por Hijos, ya que sigue en discusiones su implementación en los próximos años . Archivado como: Cheque estímulo 2022

De acuerdo con The Sun, para las personas que hayan decidido solicitar su cheque por Crédito Tributario por Hijos, deben tener en consideración que la fecha límite se acerca. De acuerdo con el medio de comunicación, los padres que fueron elegidos para obtener esta ayuda podrán solicitar el jugoso cheque, hasta el 29 de noviembre .

The Sun, mencionó que las familias son elegibles para reclamar créditos por gastos de hasta $ 8,000 dólares para un niño y $ 16,000 dólares para varios niños en un sorprendente nuevo pago de estímulo. Por eso es importante conocer la fecha límite de registro, para pedir el cheque de estímulo donde las familias podrían obtener en su cuenta de banco el pago correspondiente.

The Sun, afirma que los gastos calificados incluyen: transporte, amas de casa, niñeras, programas antes y después de la escuela, así como campamentos diurnos y guarderías. Por lo que los padres, podrán pagar este tipo de actividades y justificar en su aporte a los impuestos que se deben registrar al inicio del año que viene.

Otro de los términos que pidió el IRS, se trata de conservar la carta para sus registros fiscales. Esto es necesario, para obtener el registro del Crédito Tributario por Hijos y se pueda completar de forma correcta; esta carta será necesaria al momento presentar la declaración de impuestos de 2021 durante la temporada de presentación de impuestos de 2022, informó The Sun .

El IRS, comunicó que en enero de 2022, el Servicio de Rentas Internas, le enviará la Carta 6419 que indicará el monto total de los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos que se le otorgaron durante 2021, según The Sun. De acuerdo con medio de comunicación, el próximo año está carta será necesaria para solicitar dicho crédito.

The Sun, informó que después del pago del 15 de noviembre , los padres pueden esperar un pago mensual final en diciembre. Este sería el último pago mensual que se recibirá en el año y hasta que los legisladores tomen acciones, podría considerarse que no hay información sobre un alargamiento en el plan propuesto durante la pandemia.

The Sun, informó que según la nueva ley, las familias pueden obtener una exención fiscal aumentada de $ 3,000 dólares por cada niño de seis a 17 años solo para el año fiscal 2021. Con la nueva posibilidad de este aumento, se espera que las familias que han tenido problemas económicas puedan cubrir los gastos necesarios.

¿QUÉ RECIBIRÁN DE ‘REGALO’ PARA NAVIDAD?

Esto dará chance a la personas que son elegibles, pero que no tuvieron la oportunidad de recibir los pagos mensuales, estos trámites lo deberán hacer en el sitio online del IRS. Y es que cabe recordar que la mayoría de los contribuyentes obtuvieron su dinero de manera automática, luego que autoridades del IRS se estimaran las cifras en sus declaraciones de impuestos de 2020.

Solamente algunas familias no pudieron obtener su beneficios debido a que no tienen ingresos altos y no tienen la obligación de presentar sus declaraciones fiscales. Pero si se logran inscribir en el IRS para ese entonces hay una muy buena noticia que les podría hacer que pasen una navidad diferente a la del año pasado en que muchos batallaron por cuestiones de la pandemia.