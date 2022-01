No solo el Crédito Tributario por Hijos estará disponible en este mes, sino que diversas ayudas estarán al alcance de los ciudadanos que más necesiten el apoyo durante esta crisis. ¿Qué estados serán los afortunados? Más de diez estados están en la mira para recibir el jugoso cheque de hasta $7,500 dólares del cual podría verse beneficiado.

Arizona , implementó el programa de “Regreso al Trabajo” que ofrece un bono único de $2,000 dólares a aquellas personas que regresaron al trabajo entre el 13 de mayo de 2021 y el 6 de septiembre de 2021 y trabajaron durante al menos 8 semanas. Una vez, que la persona deje de recibir beneficios por desempleo y vuelva al trabajo, tendrá la oportunidad de ser elegible para el bono. Los requisitos, aparecerán en el portal del Departamento de Seguridad Económica de Arizona, según The Sun. Archivado como: Cheque enero 2022

Si aún no ha recibido su fondo de estímulo, tiene como fecha límite el 11 de enero del 2022. Este tipo de fondo, se enviarán por correo según los últimos tres dígitos de su código postal, informó The Sun. Mientras que en Los Ángeles, ha lanzado un programa piloto de ingresos garantizados donde ofrece atractivas ayudas que van desde $1,000 dólares, cada mes durante 12 meses. Archivado como: Cheque enero 2022

En el caso de Vermont, ofrecerá una subvención de reubicación a cualquier persona que se mude al estado a partir del 1 de febrero de 2022, pero no será el único beneficio que estén ofreciendo. The Sun, informó que está la Beca para Trabajadores de Reubicación que tiene un valor de $7,500 dólares y está disponible para aquellos que se conviertan en residentes de Vermont a tiempo completo que trabajen para empleadores calificados. Archivado como: Cheque enero 2022

El estado de Florida, también estará ofreciendo rondas de bonificaciones. En este caso, los beneficiarios serán los docentes que han prestado su servicio para el beneficio de la educación en el estado, aunque aún no está confirmado. Tan solo, el año pasado los profesores fueron beneficiados con un cheque único de $1,000 dólares y fueron enviados en agosto.

Cheque enero 2022: ¿En Nueva Orleans?

En diciembre del 2021, los adolescentes de NOLA recibieron la noticia que serán gratificados en un cheque de $350 dólares por mes durante 10 meses como parte del programa de educación financiera del estado, informó The Sun. La edad que solicitan para ser beneficiarios del programa, oscila entre 16 y 24 años.

Uno de los principales puntos, es que deben ser personas que no estén laborando por el momento y que, no deben estar inscritos en las escuelas del área metropolitana. Estos puntos a consideración, serán relevantes para formar parte de la ayuda que dará el estado a los jóvenes que no han tenido oportunidad de generar un ingreso o seguir estudiando. Archivado como: Cheque enero 2022