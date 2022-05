Un nuevo cheque de alrededor de $3,200 estará disponible para miles de estadounidenses

Legisladores de Alaska aprobaron un paquete presupuestario que incluiría efectivo para los residentes

El monto aprobado estaría entre los más grandes pagados a los residentes del estado

La Legislatura de Alaska, en las últimas horas de una sesión de cuatro meses, aprobó un paquete de gastos estatales que pagaría a los residentes alrededor de 3,200 dólares este año después de que una votación que habría aumentado el pago a alrededor de 3,850 dólares fracasó por poco en la Cámara.

El monto aprobado estaría entre los más grandes pagados a los residentes del estado. El debate sobre los montos de los pagos se produjo cuando el estado pronosticó ingresos superiores a los esperados, impulsados ​​por los altos precios del petróleo, pero también porque los habitantes de Alaska estaban sintiendo los efectos de los altos costos del combustible, los alimentos y otros.

¿Quiénes recibirán el cheque de $3,200 en Alaska?

El presidente del Senado, Peter Micciche, un republicano de Soldotna, dijo que la gente está luchando y que estaba decepcionado de que los legisladores tuvieran la oportunidad de “ayudar un poco más”, pero no lo hicieron, de acuerdo con información de la agencia The Associated Press.

Un acuerdo presupuestario tentativo alcanzado por los negociadores de la Cámara y el Senado el martes pedía un cheque de dividendos de las ganancias del fondo de riqueza petrolera del estado de alrededor de 2,500 dólares este año, más un cheque de 1,300 dólares de “alivio energético”.