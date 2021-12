Las familias elegibles deberán presentar su declaración de impuestos 2021 el próximo año 2022; luego, cuando su declaración de impuestos sea procesada, recibirán el pago de estímulo que el gobierno federal les adeuda, informó The Sun.

Sin embargo, es posible que algunos contribuyentes elegibles no recibieron los pagos de estímulo del último paquete de ayuda económica. Tal es el caso de los padres que tuvieron hijos en el año 2021. Si estos padres recibieron sus cheques, es probable que puedan obtener en 2022 un pago adicional por su hijo nacido o adoptado en 2021.

Debido a la pandemia del COVID-19, el gobierno federal de Estados Unidos envió tres paquetes de ayuda que incluyeron cheques de estímulo para la mayoría de los estadounidenses. La última de estas rondas incluyó un cheque de 1,400 dólares, sin embargo, muchos no recibieron el pago.

Millones de estadounidenses que viven fuera del país aún no han recibido sus controles de estímulo. Según Kyle Pomerleau, investigador principal del American Enterprise Institute, “la escala de los pagos que se envían al extranjero es menos del 1% del total”.

Si cumple con estos requisitos y no recibió su cheque de 1400 dólares con su declaración de impuestos es recomendable que lo hable con su profesional de impuestos. Archivado como: advierten quiénes recibirán un cheque en su declaración de impuestos.

¿EN CALIFORNIA?

Uno de los principales Estados donde se aprobó el programa de apoyo económico, fue en California. De acuerdo con The Sun, este estado entra en la lista de aquellos que tienen planes de ayuda aprobados para este mes; este programa, surgió a través del Golden Status Stimulus II y garantiza que millones de californianos puedan obtener un llamativo cheque antes de fin de año.

Hasta el momento, ya llevan más de la mitad de cheques autorizados y se comenzó a repartir a distintos domicilios del estado. The Sun, informó que el último lote se envió a los códigos postales con los últimos tres dígitos entre 585 y 719; aunque, si usted ha sido de las personas que aún no recibe su cheque no debe desesperarse, ya que hasta el 17 de diciembre estarán enviando el fondo de estímulo. Archivado como: cheque en declaración de impuestos.