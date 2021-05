Varios estadounidenses le dijeron a WCPO que el Servicio de Impuestos Internos​ envió sus cheques de estímulo a una cuenta bancaria anterior que ya no están utilizando, por lo que no recibieron sus pagos.

Citando un reporte local, The Sun publicó ayer viernes que WCPO analizó por qué muchas personas no habían recibido su pago y descubrió que los detalles de las cuentas bancarias antiguas eran una de las principales razones.

De acuerdo con un reporte del diario The Sun , algunos estadounidenses no recibieron sus cheques de estímulo porque el Servicio de Impuestos Internos​ (IRS por sus siglas en inglés) los envió a las cuentas bancarias equivocadas.

Si aún no has recibido tu dinero de ayuda económica entregado por el gobierno nacional, no desesperes. El cheque de estímulo podría estar perdido para algunas personas, pero todavía hay una forma de lograr obtenerlo.

El envío del pago a una cuenta bancaria antigua que la persona ya no está usando puede ser una de las razones por las que tu cheque de estímulo está perdido, pero no la única, ya que otros declarantes dijeron que tener uno o dos dígitos incorrectos en los datos bancarios que proporcionaron también les hizo perder el dinero.

The Sun mencionó que se ha instado a los estadounidenses que todavía no han recibido pagos de cheques de estímulo a que los reclamen lo antes posible, ya que la fecha límite del 17 de mayo se avecina.

La opción Get MY Payment (Obtener mi pago) en la página web el IRS permite a los estadounidenses ingresar su información y corregir cualquier error que haya podido ocurrir en sus registros de datos personas o bancarios.

De acuerdo con el reporte de The Sun, aquellos quienes normalmente no están obligados a presentar una declaración de impuestos federales o ‘taxes’, ahora deben hacerlo para obtener el primer o segundo pago de estímulo como reembolso.

Fecha límite

Esta nueva fecha límite significa que las empresas están ofreciendo asistencia gratuita para la preparación de impuestos hasta el 17 de mayo a quienes califiquen, según un reporte de Effingham Radio, también citado por The Sun.

Añaden que “si no ha recibido su tercer pago de estímulo, consulte la herramienta Get My Payment en el sitio web del IRS para ver si se ha emitido”. Esto se debe a que el IRS tiene todo el año 2021 para emitir el tercer pago de estímulo y, si no lo recibes, puedes reclamarlo como un reembolso en tus impuestos de 2021.