El IRS planea enviar cartas especiales a aproximadamente 9 millones de personas que normalmente no presentan impuestos

El objetivo de la comunicación es instar a los estadounidenses a reclamar el pago de impacto económico antes del 15 de octubre

Según el IRS, alrededor de 160 millones de contribuyentes han recibido los pagos de alivio económico generado por la pandemia

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS en inglés) indicó que a finales de este mes comenzará a enviar cartas por correo a aproximadamente nueve millones de estadounidenses que normalmente no presentan declaraciones de impuestos federales sobre la renta para que reclamen el pago de ayuda.

La comunicación especial tiene como objetivo instar a los destinatarios a reclamar su cheque de impacto económico a través de la herramienta de no contribuyentes (Non-Filers) de la página de IRS.gov antes del 15 de octubre de 2020 para que puedan recibir su pago antes de que finalice el año.

Asimismo, la agencia indicó que las personas pueden recibir hasta 1,200, dólares y las parejas casadas pueden recibir hasta 2,400 dólares.

Las personas con niños menores de 17 años que califiquen al final de 2019 podrán obtener hasta 500 dólares adicionales por cada niño que aplique.

De acuerdo con el IRS, alrededor de 160 millones de contribuyentes han recibido los pagos, que fueron diseñados para compensar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, informó CBS.

Para hacer la entrega de cheques lo más rápido posible, el IRS se basó en las declaraciones de impuestos más recientes de los contribuyentes, que incluían detalles bancarios para el depósito directo.

Existen millones de estadounidenses que no presentan impuestos, como algunas personas de la tercera edad y hogares de bajos ingresos, sin embargo, muchos en este grupo todavía son elegibles para recibir un pago de impacto económico pero el hecho de no haber declarado impuestos ha retrasado la entrega de los cheques de estímulo.

“El IRS ha hecho un esfuerzo de alcance sin precedentes para asegurarse de que las personas estén al tanto de su elegibilidad potencial para un pago de impacto económico este año”, dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS.

“Millones que normalmente no presentan una declaración de impuestos ya se inscribieron y recibieron un pago. Damos este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que tal vez no sepan que podrían ser elegibles para este pago o no saben cómo inscribirse para uno. Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden inscribirse rápidamente en IRS.gov y obtener su dinero este año”, agregó Rettig.