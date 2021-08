La inversión para este programa consta de 12 mil millones de dólares en devoluciones de impuestos, según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador Gavin Newsom. Los residentes que aún no han presentado una declaración de impuestos de 2020, tienen hasta el 15 de octubre de 2021 para ser considerados.

La mayoría de los que califican no necesitan hacer nada más que presentar una declaración de impuestos de 2020, que vence el 15 de octubre. Si ya ha presentado su declaración de impuestos, no es necesario que haga nada más, según las autoridades.

Los beneficiarios del Seguro Social en California también pueden calificar para el pago de GSS II, siempre que esa no sea la única forma de ingresos de la persona y tengan un ingreso bruto ajustado de $ 75,000 o menos (con ingresos del Seguro Social no incluidos en el AGI).

Algunas familias en EE. UU. recibirán otro cheque de estímulo de $1,400

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, también llamada Paquete de Estímulo COVID-19 o Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden entregó pagos directos de 1,400 dólares a la mayoría de los estadounidenses, asimismo, las familias también recibieron cheques de 1,400 dólares por cada dependiente.

Muchas familias elegibles cuyos hijos nacieron en 2021 no recibieron el dinero ya que los niños no habían nacido cuando se distribuyó el dinero de estímulo. Sin embargo, estas familias no se quedarán sin el dinero que le corresponde pero es probable que deban esperar hasta la próxima declaración de impuestos para reclamar ese cheque de estímulo adicional de 1,400 dólares.