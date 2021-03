Si aún no te ha llegado el cheque de ayuda por coronavirus por $1,400 dólares, pon mucha atención

Millones de estadounidenses se beneficiarán con estos cheques ¿Aún no te ha llegado el cheque de ayuda por coronavirus por $1,400 dólares? El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) ya comenzó a hacer pagos de estímulo como parte del Plan de Rescate Estadounidense de $1,9 billones con millones de estadounidenses que se beneficiarán con estos cheques. Según reportó Newsweek, muchas personas están esperando los pagos y el IRS ha dado alguna indicación sobre el momento de los controles de estímulo, pero no es posible estar completamente seguros en esta etapa de cuándo se le pagará a una persona. Algunas personas tendrán que esperar por su cheque de ayuda Foto Twitter Newsweek Al 17 de marzo, el IRS y el Departamento del Tesoro ya enviaron transferencias electrónicas a cuentas bancarias por un valor de $242 mil millones, pero otros destinatarios tendrán que esperar a que se les envíen los cheques o tarjetas EIP (Pago de impacto económico). A través de la herramienta en línea Get My Payment del IRS, se puede rastrear el estado de pago del estímulo. Los cheques y las tarjetas EIP están diseñados para enviarse a aquellos que no tienen un depósito directo configurado con el IRS, aunque no está del todo claro por qué algunas personas reciben tarjetas y otros cheques.

El cheque de ayuda se esperaba el 19 de marzo De acuerdo con información de CNET, se esperaba que los primeros cheques en papel comenzaran a llegar alrededor del 19 de marzo, lo cual significaría que las personas elegibles para los cheques comenzarían a verlos en los buzones de correo a partir de la próxima semana. Las tarjetas EIP pueden enviarse por correo a partir de la semana del 22 de marzo. Estas son tarjetas de débito Visa prepagadas que deben activarse en línea antes de que los destinatarios puedan usarlas para realizar compras. Cabe destacar que que este pago de estímulo puede no realizarse por el mismo método que los dos últimos.

Dentro de las próximas semanas llegará el cheque de ayuda “Dentro de las próximas semanas”, sin dar una fecha exacta, los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y el Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) pueden esperar a recibir sus cheques de estímulo a través de Direct Express. El IRS tiene hasta el 31 de diciembre para terminar de enviar todos los cheques de estímulo, lo cual quiere decir que algunas personas elegibles no recibirán su pago sino hasta enero de 2022, aunque esto poco probable.

Se anticipan retrasos También, podría haber retrasos individuales y pago parcial del dinero del estímulo que surja de una variedad de factores, como errores administrativos, cambios en circunstancias personales como tener un nuevo bebé y pagos embargados por error. Cuando se presenten las declaraciones el año próximo, puede ser posible reclamar por dinero de estímulo faltante para la temporada de impuestos de 2021, por lo que hay que estar muy atentos a las próximas noticias referentes a la llegada del cheque de ayuda por coronavirus.

Cinco grupos que no recibirán el tercer cheque de $1,400 dólares Los Pagos de Impacto Económico ya empezaron a llegar a los bolsillos de los ciudadanos, pero existen cinco grupos que no recibirán el tercer cheque de $1,400 dólares. Incluso si una persona recibió la ayuda en las dos rondas anteriores, no quiere decir que califique para recibir esta tercera ayuda federal. Antes de que el Senado aprobara el “Plan de Rescate Estadounidense” de $1.9 billones de dólares, le hicieron algunas modificaciones a la elegibilidad para el tercer cheque de estímulo de $1,400. Esto quiere decir que para esta tercera ronda de ayudas, menos personas son elegibles.

Individuos que ganan $80,000 anuales o más El primer grupo que no recibirá el tercer cheque corresponde a las personas que declaran sus impuestos al IRS de forma individual. Es decir, que no está casado o no declaran en conjunto y que no tiene dependientes registrados en su historial. Si la persona en su última declaración de impuestos, bien sea la del año 2019 o recientemente la de 2020, declaró ingresos superiores a los $80,000 dólares anuales, entonces, de acuerdo a la nueva legislación, quedaría excluida de la ayuda.

Jefes de familia que ganan $120,000 anuales o más El segundo grupo engloba a las personas que son cabezas de familias. Una persona que en una declaración de impuestos indica que tiene uno o varios dependientes de ella y que es quien lleva las riendas y responsabilidades económicas del hogar. Si una persona con estas características presenta una declaración de impuestos al IRS como jefe de familia y reporta ingresos de $120,000 o superiores, entonces, de acuerdo a la nueva legislación, no recibirán el tercer cheque de ayuda.

Las parejas que ganan $160,000 anuales o más Las personas también tienen la posibilidad de declarar sus ingresos de forma conjunta con su pareja. Entonces, ¿Qué condición aplica para los matrimonios? Pon mucha atención al siguiente enunciado… En este caso, si una pareja hace su declaración de impuestos al IRS con ingresos en conjunto de $160,000 o más, entonces, de acuerdo a la nueva legislación, quedarían excluidos de la ayuda y también así sus dependientes. Una lástima

Indocumentados si no están casados con ciudadanos o extranjeros residentes A pesar de que en un principio se habló de incluir a los inmigrantes, esto no se concretó. En este paquete de estímulo solo los inmigrantes indocumentados en matrimonios mixtos podrán beneficiarse indirectamente de la ayuda. Si un cónyuge es ciudadano o tiene permiso para estar el país, es decir, que cuenta con un número de Seguro Social, y el otro solo cuenta con un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN), entonces este segundo se beneficiará indirectamente de los pagos y no privará a su pareja legal de recibir la ayuda. Es decir, en el caso de familias mixtas recibirá el cheque de $1,400 dólares el cónyuge que tenga número de Seguro Social. En esta oportunidad también son elegibles para los pagos de $1,400 dólares cada dependiente que haya nacido en Estados Unidos.