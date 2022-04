El tiempo para reclamar el cheque de hasta 1400 dólares está por acabarse.

No pierdas la oportunidad. Si aún no lo has cobrado, todavía puedes solicitar el cheque de estímulo de 1400 dólares antes de que llegue la fecha límite y te quedes sin el beneficio monetario que empezó a otorgarse en Estados Unidos debido a la crisis económica que se desató por la pandemia.

Los contribuyentes elegibles quienes aún no han recibido el tercer cheque de estímulo, por valor de hasta 1400 dólares, sólo tienen hasta la fecha límite de los impuestos federales, el lunes 18 de abril, para reclamar los fondos, informó el periódico The Sun el sábado 9 de abril.

Aún puedes solicitar el cheque de 1400 dólares

Millones de estadounidenses ya recibieron la tercera ronda de cheques de estímulo durante la pasada primavera, cuando el presidente Joe Biden aprobó el Plan de Rescate Estadounidense, de 1,9 billones de dólares. Pero algunos todavía están esperando que los fondos lleguen a sus cuentas, mencionó The Sun.

Los contribuyentes elegibles pueden utilizar el Crédito de Recuperación de Reembolso en sus declaraciones de impuestos de 2021 para reclamar su cheque de estímulo perdido. El tercer cheque de estímulo de hasta 1400 dólares debe reclamarse en la declaración de la renta de 2021, explicó el referido medio.