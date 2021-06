Los límites de los créditos de cuidado de niños no solo se duplicaron según la nueva ley, sino que ahora serán reembolsables, pero solo para 2021. “Esto significa que una familia elegible puede obtenerlo, incluso si no debe impuestos federales sobre la renta”, se lee en el sitio web del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS en inglés).

Los contribuyentes que califiquen pueden reclamar ciertos gastos de hasta 8,000 dólares por un niño elegible o hasta 16,000 dólares por dos o más dependientes elegibles después de que la Ley del Plan de Rescate Estadounidense aprobara en pasado mazo más del doble de los límites anteriores, informó The Sun .

El nuevo pago del gobierno estará disponible pronto y funciona de manera un poco diferente. El gobierno federal ha reservado alrededor de 10 mil millones de dólares para asistencia financiera directa con la intención de auxiliar a los propietarios a pagar sus hipotecas, impuestos, servicios públicos, seguros y cuotas de la asociación de propietarios, informó The Sun .

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) indicó que todo aquel que califique para recibir el nuevo pago podrá hacer uso de la herramienta Get My Payment del IRS para verificar el estado de sus cheques de estímulo.

Si todavía no te llega el tercer cheque de estímulo económico por pandemia de $1,400, hay varios pasos que debes seguir ante el IRS y otros que no para recibirlo, de acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias de Cnet .

¿Pero cuáles son las situaciones por las que usted debe pedir una explicación? A continuación te diremos las causas y efecto que tendría el que no hayas recibido aún tu pago por ayuda en estos días, para que lo tengas en las próximas semanas.

Devolvieron el cheque

Si necesitas saber más sobre tu pago no realizado, puedes entrar a la página del IRS a la herramienta Obtener mi pago, si en esa opción te dieron una fecha, pero no has recibido tu dinero, entonces la autoridad necesita más información.

Entonces debes revisar nuevamente la herramienta y si te indica que “necesita más información”, es muy, posible que tu cheque se regresó al lugar de origen debido a que la oficina de correos no pudo entregarlo en la dirección que se indicó. Archivado como: cheque crédito hijos.