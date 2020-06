Cheque coronavirus. Unas 12 millones de personas están en riesgo de no recibir el cheque de estímulo económico de 1,200 dólares

Nueve millones de ellos son personas que no han presentado los impuestos de 2018 y 2019, de cuales 19% son latinos

IRS intenta hacerles llegar el dinero de la siguiente manera

Cheque coronavirus. Muchos en Estados Unidos están en riesgo de no recibir los cheques de estímulo económico de 1,200 dólares.

Ahora mismo, expertos estiman que unas 12 millones de personas se quedarán por fuera y eso que aún califican para recibirlo, reportó CNBC.

Esto de acuerdo al Center on Budget and Policy Priorities, una institución no partidista dedicada a la investigación y a las políticas públicas. El centro basa su cálculo en información de la Oficina del Censo.

El Congreso autorizó el envío de cheques de estículo a millones de estadounidenses bajo la aprobación de 2 billones de dólares bajo la ley CARES. El pago es de hasta 1,200 dólares para individuos, 2,400 dólares para parejas casadas y 500 dólares para niños menores de 17 años.

El dinero tiene como objeto las clases media y baja de Estados Unidos. Los pagos se otorgan por completo a los individuos que ganen menos de 75,000 dólares al año, 112,500 para quienes son cabezas de familia y 150,000 para parejas casadas.

El IRS ha enviado los pagos por depósito directo o por cheques al correo, basado en la devolución de impuestos. Hasta la fecha, el gobierno ha entregado cerca de 159 millones de cheques.

Sin embargo, la población de bajos recursos podría ser la más difícil de hacerle llegar el dinero debido a que muchas de estas personas por lo general no presentan sus impuestos o no reciben ningún beneficio del gobierno federal y por tanto corren el riesgo de caer por las grietas del sistema.

Para prevenir que esto courra, el IRS ha creado una herramienta en línea para aquellos individuos y familias en esta situación y puedan obtener su pago.

Para que puedan recibirlo, tienen plazo hasta el 15 de octubre para llenar la información que se le solicita. Si no, también son elegibles para recibir el dinero si presentan los impuestos el año que viene.

Aún con esta facilidad, millones están en riesgo de no encontrar la información a tiempo, según el centro.

“Creemos que hay esfuerzos, más allá del alcance del IRS, que incrementaría el número de personas en esta población que recibiría el pago”, dijo Kris Cox, analista senior de política de impuestos del Center on Budget and Policy Priorities.

Los 12 millones que se calculan están en riesgo incluye a aquellos que no han trabajado por un periodo largo de tiempo, familias de bajos ingresos con niños y adultos de bajos ingresos que no tienen niños.

Ello incluye a 9 millones de personas que no presentaron los impuestos de 2018 y 2019 y que no reciben beneficios federales, pero sí reciben asistencia federal a través de las estampillas de comidas (SNAP) o Medicaid.

Ellos también son “desproporcionadamente gente de color, debido a que históricamente son los que menos ingresos tienen debido al racismo histórico y la discriminación”, de acuerdo con el reporte.

De los 9 millones, 27% son afroamericanos y 19% son latinos, según el reporte.

