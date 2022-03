La situación, cambia considerablemente para las personas que nacieron a mediados de mes , del 11 al 20, recibirán sus pagos el 16 de marzo ; mientras que, los nacidos a fin de mes , a partir del 20 en adelante, pueden esperar cheques el 23 de marzo, informó The Sun. A través de la página web, se anuncian las posibles fechas en que se enviarán los cheques.

En torno a COLA y el SSA, si una persona que llegó a los 70 años y se jubila, recibe un porcentaje mayor a una persona que tiene 65 años , debido a que se está jubilando en tiempo y forma. El efectivo obtenido en 2021 fue de $3,895 dólares, pero si se jubila a los 70 años en 2022, su beneficio máximo podría ser de $4,194 dólares, lo que podría verse reflejado en esta tanda de cheques, señaló The Sun.

En la página oficial del Seguro Social, se anunció que el programa de COLA es para las personas jubiladas y que se registraron en el programa desde inicio de año. Las personas elegibles, para este tipo de programas deben ser adultos mayores que estén sujetos a la posibilidad de su jubilación y tendrán que reclamar sus derechos del SSA y SSI, para poder tener este atractivo fondo de estímulo, informó The Sun .

¿Cuál es el propósito?

En la página oficial de COLA, aseguraron que el programa garantiza el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad. Además, informó que se basa en el incremento porcentual del Índice; las personas que se registren en COLA deben estar conscientes que sin el incremento no habría programa.

“El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) no se vea erosionado por la inflación”, informó COLA. ” Se basa en el incremento porcentual del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) del tercer trimestre del año pasado se determinó un COLA al tercer trimestre del año en curso. Si no hay aumento, no puede haber COLA.”, anunció.