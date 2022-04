Sin embargo, los residentes de Los Ángeles deben darse prisa ya que quedan tan solo horas para que se cumpla la fecha límite para solicitar los pagos que suman 36,000 dólares, informó el diario The Sun.

Dese prisa si no quiere perder un ‘ jugoso’ cheque. El condado de Los Ángeles en California abrió el pasado jueves 31 de marzo el periodo de solicitudes del programa de ingresos garantizados que proporcionará pagos de 1,000 dólares al mes durante tres años a mil residentes de bajos recursos, que serán seleccionados al azar.

De acuerdo con el diario The Sun, llenar la solicitud para el cheque de 36,000 dólares tan solo debería demorar aproximadamente una hora en completarse. la intención del condado de Los Ángeles es brindar a sus residentes una estabilidad financiera después de la pandemia del COVID-19.

¿Nuevo cheque de $850?

Las buenas noticias del cheque no se acaban y es que al menos una docena de estados han propuesto dar cheques de reembolso de varios cientos de dólares directamente a los contribuyentes, entre ellos California, Kansas y Minnesota a medida que la inflación afecta los bolsillos de los estadounidenses para comprar comestibles o incluso pagar la gasolina.

Los críticos, incluidos muchos legisladores republicanos, dicen que esos cheques no serán suficientes dado el ritmo de la inflación y, en cambio, están presionando por recortes de impuestos de forma permanente, informó The Associated Press. Archivado como: cheque Breathe.