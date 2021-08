El crédito tributario se incrementó de $500 a $3,000 dólares con el nuevo plan de Rescate Estadounidense, aunque el IRS advirtió que algunos recibirán más dinero que otros por el Crédito Tributario por Hijos. Hasta ahora, las familias con bajos ingresos no podían acceder a este programa.

Sin embargo, los estadounidenses con bajos ingresos, incluidos aquellos que no ganan absolutamente nada, e incluso los indocumentados podrán acceder al Crédito Tributario por Hijos. El primer pago se distribuyó en la cuentas de millones el pasado 15 de julio.

Indocumentados podrían quedarse sin el beneficio por ‘miedo’

No obstante, miles de padres de familia han expresado sus dudas sobre recibir el pago, especialmente entre los padres indocumentados, señala Efe. Un informe reciente indica que aproximadamente cuatro millones o más de niños elegibles para los pagos podrían estar quedando en desventaja, según el Center on Budget and Policy Priorities.

En entrevista con Efe, el congresista demócrata Tony Cárdenas dijo que se están duplicando los esfuerzos para no dejar a ninguna familia elegible sin este beneficio, y despejar las dudas e incertidumbre que ha generado este crédito a los indocumentados.