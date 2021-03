Cheque asesores de Biden. En un informe de transparencia, la Casa Blanca informó quiénes de los asesores de Biden no recibirán el cheque

La mayoría de los colaboradores del presidente rebasan por mucho el umbral de salario para ser elegibles y contrasta mucho con la idea de clase media que pregona Biden

Al presidente se le consideró como “el senador más pobre” durante décadas en el Congreso Cheque asesores de Biden. Es poco probable que al menos un grupo de personas en el país reciba fondos del plan de rescate económico de 1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden: Sus propios asesores, informó AP. La mayoría de los altos asesores del Ala Oeste rebasan por mucho el umbral que los haría elegibles a recibir pagos directos de la iniciativa de ayuda contra el COVID-19, de acuerdo con los formatos de transparencia financiera de la Casa Blanca difundidos el sábado. El periodo de información incluye todo 2020. No encajan con la imagen de “clase media” de Biden Los documentos reflejan a un grupo de asesores cuya riqueza queda opacada por la de aquellos que rodearon al presidente Donald Trump, pero no encajan por completo con la imagen de “clase media” de Biden. Algunos de los principales asesores de Biden trabajaron en el gobierno del presidente Barack Obama e hicieron la transición al mundo corporativo antes de volver al servicio del gobierno. Otros en la Casa Blanca —cuyos cargos no requieren de confirmación en el Senado— tiene fuertes nexos con el mundo empresarial.

Vienen del mundo corporativo y amasaron fortunas El jefe de despacho de la Casa Blanca, Ron Klain, que trabajó para Biden cuando éste fue vicepresidente, ha sido ejecutivo en la empresa de capitales de riesgo Revolution. Los registros señalan que su salario es de 1,8 millones de dólares anuales, de acuerdo con los formatos de transparencia. El límite para recibir pagos directos es de 80.000 dólares al año por persona o 160.000 por pareja. Jen O’Malley Dillon, quien dirigió la campaña de Biden antes de convertirse en la jefa adjunta de despacho, fue cofundadora de la empresa consultora Precision Strategies y su formato permite ver parte de la labor de asesoría que realizó en la compañía. El documento registra clientes como General Electric, Lyft y Gates Ventures, la firma de capitales de riesgo fundada por el multimillonario Bill Gates.

Ganaron cientos de miles de dólares mientras a Biden lo consideran “el senador más pobre” Las compensaciones diferidas y la rescisión de O’Malley Dillon de Precision aparecen por encima de los 420.000 dólares. El coordinador de la respuesta de la Casa Blanca contra el coronavirus, Jeffrey Zients, fue director general de la firma de inversiones de Wall Street Cranemere y su formato de transparencia muestra que tuvo salarios y bonos por 1,6 millones de dólares. Como miembro del consejo de Facebook, percibió más de 330.000 dólares, de acuerdo al nuevo reporte. Biden, considerado desde hace años como el miembro más pobre del Senado, moldeó su imagen política en su crianza en la clase media en Scranton, Pensilvania.

Razones por las cuales no te llega aún el cheque de estímulo económico Aunque millones de personas ya recibieron su pago, ahora dan a conocer las cinco razones por las cuales no llega el tercer cheque de estímulo económico por pandemia que envía el IRS a estadounidenses, de acuerdo al portal de noticias de Forbes. Se ha detallado que el IRS solamente comenzó a mandar pagos y seguirá mandando más rondas en las siguientes semanas. Entonces ahora te diremos porqué motivos no has recibido el tercer pago de cheque de estímulo económico.

YA CAYERON LOS PRIMEROS PAGOS Como se informó hace unos días, el IRS ha enviado 90 millones de depósitos directos de pago de estímulo que ya se encuentran disponibles en las cuentas bancarias desde el 17 de marzo pasado, pero hay algunos casos distintos. Así que en las siguientes páginas pon atención para que conozcas las razones que han retrasado la llega de tu dinero y lo que debes hacer para que no desesperes en la llegada de esos importantes recursos que el gobiernos tiene para ti.

PONGA ATENCIÓN Una de las primeras lecturas que se podría ver es que “Su pago aún no ha sido procesado”. Esto significa que

si usted no ha recibido un depósito directo o pago físico del cheque de estímulo económico y la herramienta Get My Payment del IRS dice “Estado de pago no disponible”, no se espante. En ese mismo portal se debe señalar que “Si recibe este mensaje, o aún no hemos procesado su pago, o no es elegible para un pago”. Por ello es importante saber que los requisitos para ser elegible fueron cambiados, así que atienda a los nuevos números para esta vez sí califique.

¿CÓMO SABER SI YA ME LLEGÓ? Sin embargo, se dan a conocer más detalles si usted no ha recibido el tercer cheque de estímulo económico: Aseguran que si el mensaje que recibe de la Herramienta Obtener Mi Pago dice “Necesito más información”, entonces su pago fue devuelto al IRS porque no se pudo entregar. En esta situación, los contribuyentes que reciben este mensaje pueden usar Get My Payment para entregar la información correcta de su cuenta bancaria. Para el depósito directo, esto incluye el nombre de su banco, su número de cuenta bancaria y su número de ruta. No intente comunicarse con el IRS por teléfono para proporcionar información bancaria.

PROGRAMA DE PAGO Imagen tomada de ShutterstockUsted debe saber que el IRS únicamente hace una actualización de la información de get my payment tool una vez al día, comúnmente durante la noche, por lo que hacer refresh durante todo el día no provocará ninguna información nueva. Los primeros análisis, indican, que de acuerdo con el estudio mymove de herramientas móviles y análisis de los datos de solicitudes de cambio de dirección de USPS, alrededor de 16 millones de estadounidenses se movieron durante la pandemia, por lo que e IRS no tendría su nueva dirección

TEMA IMPORTANTE Sin embargo si usted no ha recibido el cheque de estimulo económico, daremos las 5 razones y sepa que se han dicho que si dejó sus impuestos a inicios de este año, es posible que el IRS no siguiera su declaración de impuestos de 2020. Las autoridades indican que aproximadamente 6.7 millones de declaraciones de impuestos están estancadas en un atraso a la espera de ser procesadas, según un artículo del 12 de marzo del medio de comunicación de The Washington Post.

NÚMERO DE RUTA En la tercera razón por lo cual no te caiga los datos del beneficiario, se dijo que si el gobierno ya mandó su pago a una dirección anterior, el contribuyente tendrá que esperar hasta que sea devuelto al IRS y ver si puede actualizar su información a través de Obtener mi pago. Entonces Get My Payment mostrará “Need More Information”, normalmente de dos a tres semanas después de que se emita el pago. De manera especial te diremos que por medio de la herramienta, se podrá ingresar un número de ruta y cuenta para su cuenta bancaria, tarjeta de débito prepagada o producto financiero alternativo que tenga un enrutamiento y un número de cuenta asociados a ella.

POR CAMBIO DE BANCO Otra de las cinco razones por las cuales no le llegaría todavía su pago de cheque de estímulo económico es porque tal vez cambió de banco recientemente. Desafortunadamente, el IRS no puede hacer un pago a una cuenta que no reconoce y menos si fue por cambio de banco. Se dijo que si “Si su pago de estímulo más reciente fue enviado a una cuenta bancaria cerrada o inactiva, por ley la institución financiera debe devolver ese pago al gobierno. El banco no puede retenerle y volver a emitirle el pago si la cuenta no está activa, incluso si tiene otras cuentas activas en la institución”.

ESTÁ EN PRCESO Otra de las razones por las cuales no le ha llegado su cheque de estímulo económico es porque aún está en proceso. Ante ello, el IRS dice que si tiene información de depósito en el archivo para usted, así es como recibirá el tercer pago de estímulo. Pero si el IRS tiene una cuenta bancaria corriente registrada, es probable que aún no reciba su pago de estímulo como depósito directo. Si el depósito directo devuelve un error cualquiera, su pago de cheque de estímulo económico se mandará como cheque o en algunos casos, como tarjeta de débito, explicaron las autoridades de Estados Unidos sobre la ayuda contra coronavirus.