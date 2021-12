De acuerdo con The Sun, la posibilidad de que miles de habitantes de St. Louis, Missouri, reciban un jugoso cheque de $500 dólares antes de que la Navidad llegue a sus hogares. Las personas con posibilidad de ser elegidos, son aquellas que enfrenten problemas de liquidez y estén pasando por un momento delicado debido a la pandemia de COVID-19.

En la página de St. Louis, informan que las solicitudes podrán registrarse a partir del 18 de diciembre de este año y no establecen una fecha límite, por lo que la población deberá estar al pendiente para obtener más información. Por el momento, se han publicado los elementos que harán a la persona elegible y cuántos cheques podrían repartir.

“Comience a reunir la documentación ahora para que esté listo cuando se abra el portal. Las solicitudes parciales no serán elegibles para su procesamiento.”, se lee al inicio de los documentos que pedirán para poder solicitar el cheque de $500 dólares que podrá llegar días ates de la Navidad y ayudar a los gastos que las familias tengan pendientes.

Cheque antes de Navidad: ¿Qué maneras hay para aplicar?

Habrá varias formas de garantizar que los ciudadanos apliquen. Una de ellas, es presentar la solicitud a través de la página de la Ciudad o si la persona no cuenta con internet o algún medio para registrarse, podrá ir hacia las oficinas de St. Louis y pedir entrar al taller donde las personas podrán acceder al registro.

“Una vez que se abre la ventana de solicitud, los residentes elegibles pueden presentar su solicitud a través de un enlace en el sitio web de la Ciudad . Recibirá actualizaciones sobre el estado de su solicitud hasta que se tome la decisión. United Way of Greater St. Louis ofrecerá talleres de solicitud en persona con cita previa para quienes no tengan acceso a Internet. Las fechas y ubicaciones se enumerarán cuando estén disponibles.”, informó la página.