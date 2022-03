Proponen un nuevo cheque de estímulo de bonificación de verano de hasta 850 dólares para junio

El dinero sería enviado a través de depósito directo

Informan quiénes calificarían para el pago

Nuevo cheque podría estar en camino. A medida que la inflación afecta los bolsillos de los estadounidenses para comprar comestibles o incluso pagar la gasolina, al menos una docena de estados han propuesto dar cheques de reembolso de varios cientos de dólares directamente a los contribuyentes, entre ellos California, Kansas y Minnesota.

Los críticos, incluidos muchos legisladores republicanos, dicen que esos cheques no serán suficientes dado el ritmo de la inflación y, en cambio, están presionando por recortes de impuestos de forma permanente, informó The Associated Press.

Cheque de 850 dólares brindaría alivio a miles en EEUU

Ante la problemática y con las arcas estatales llenas de efectivo debido a los últimos planes económicos federales, la gobernadora de Maine, Janet Mills, ha propuesto enviar cheques de estímulo de 850 dólares a la mayoría de los residentes como parte del proyecto de ley de presupuesto del estado.

La propuesta de Mills se encuentra entre las más jugosas del país en un estado donde el costo de los alimentos y el combustible se ha disparado exponencialmente en los últimos meses, informó el diario The Sun.