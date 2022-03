¡BUENAS NOTICIAS! Buscan cheque de $500 dólares para gasolina

El precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos se disparó 79 centavos en las últimas dos semanas a un récord de 4,43 dólares por galón (3,8 litros) debido al impacto de la invasión rusa a Ucrania , de acuerdo con lo publicado el pasado 13 de marzo por The Associated Press.

La propuesta para ayuda de gasolina llega cuando el país vive con niveles de inflación que no se habían visto en 40 años. Se buscan pagos directos de hasta $500 dólares para adultos solteros y $1,000 dólares para parejas, de acuerdo con lo publicado por Fox9.

El gobernador de Minnesota dijo que firmaría una una exención del impuesto a la gasolina si no se aprueban estos cheques por la legislatura local. Esta exención también ayudaría a miles de personas, pero de forma mucho más lenta, de acuerdo con Fox9.

Los cheques forman parte del plan de gastos del gobernador Walz, apunta Fox9. “Son bastantes repostajes que podría obtener con $ 1,000”, declaró el mandatario estatal. Cabe mencionar que de no aprobarse este cheque de $500 dólares para gasolina, tendría otra opción.

Recomendaciones para reducir el consumo de gasolina

La agencia de noticias AP ha dado una serie de recomendaciones para reducir el consumo de gasolina ahora que los precios del combustible, y de los mismos autos, están por las nubes. El primer es asegurarse de que los neumáticos tienen la presión indicada.

Si no tienen suficiente aire, se genera más resistencia al pavimento y se consume más gasolina. Revise periódicamente la presión del aire. "En general, el consumo de gasolina aumenta de un 5% a un 10% si los neumáticos no tienen la presión indicada", expresó David Bennett, gerente de la unidad de sistemas de reparaciones de AAA. Pero no los infle más de la cuenta. Eso puede hacer que los neumáticos se desgasten más rápidamente.