Confirman cheque de hasta $3,600 dólares y revelan requisito esencial

¿Quiénes califican a este cheque de 3600 dólares?

Los padres que tuvieron hijos en el 2021 podrán calificar para este cheque. De acuerdo con The Sun, los recién nacidos durante este año, también califican para el Crédito Tributario por Hijos, pero al no estar informados en la más reciente declaración de impuestos, los padres no recibieron ese dinero.

Ahora al presentar su declaración de impuestos del 2021, podrán acceder hasta $3600 dólares de ayuda adicionales. Los padres que tuvieron hijos a principios de este año, debieron haberse inscrito para obtener la esperada ayuda desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, si no lo hicieron aún pueden acceder a jugosa ayuda.