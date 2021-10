El llamado Plan de regreso al trabajo fue propuesto en mayo por el gobernador Doug Ducey, en el mismo se contemplaba que las personas que tuvieran un empleo de tiempo completo recibirían un cheque único de hasta 2 mil dólares, de acuerdo con The Sun.

“Con abundantes suministros de la vacuna COVID-19 a la mano y millones de arizonenses vacunados, la gente se siente más segura y finalmente está regresando a la vida en Arizona como la conocíamos y amamos antes”, dijo el gobernador según The Sun.

El principal objetivo de esta ayuda es que más personas regresen al trabajo, tras la pandemia por coronavirus. “Vamos a utilizar dinero federal para alentar a la gente a trabajar en lugar de pagarle a la gente para que no trabaje”, declaró el gobernador, según The Sun.

La ayuda en Kentucky estaba limitada a 15 mil personas. “Queremos que todos los habitantes de Kentucky trabajen y participen mientras salimos de esta pandemia con nuestra economía en auge”, declaró el gobernador de acuerdo con The Sun.

En medio de la incertidumbre de si el gobierno de Estados Unidos por fin aprobará o desechará la entrega del tan esperado cheque de estímulo económico, por COVID-19, ahora la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, propone que algunas familias reciban pagos mensuales de $ 500 durante todo un año, de acuerdo al portal de noticias de The Sun .

Ante ellos, varios estados han implementado algunas alternativas para poder ayudar a las familias que se han rezagado en el pago de escuelas, rentas y otros compromisos de los cuales no han podido resolver precisamente por falta de liquidez ante el problema del desempleo.

El gobierno de Donald Trump, a principios de marzo de 2020 emitió un primer cheque para los ciudadanos estadounidense, después lanzó una segunda ayuda, sin embargo, tras perder las elecciones con Joe Biden, le correspondió a éste dar un tercer estímulo económico, y hasta la fecha, aunque muchos los solicitan, un cuarto cheque no es visible.

Por ello, estados como Nueva York y California ya han mandado cheques a los residentes, pero en otros casos como los de Washington permanecen estancados y no se ve claro algo pronto. Para paliar la situación, Mitch McConnell anunció que su partido avalaría una extensión del límite de deuda hasta el último mes del año de 2021. Archivado como: Cheque estímulo económico Chicago

“Esta propuesta de $ 30 millones no hace nada en relación con esos dos objetivos principales para la gente de Chicago”, dijo en The National Desk. Y agregó: “No necesitamos incentivar a las personas para que se les pague por quedarse en casa como lo está haciendo la alcaldesa Lori Lightfoot”.

Pero esta propuesta de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, ha levantado algunas polémicas, ya que Adam Andrzejewski, de la organización sin fines de lucro Open The Books, argumenta que la propuesta en Chicago ignora importantes tema en las familias como lo son la educación y la seguridad.

PROPUESTA “TONTA

No conforme con lo que señaló, Andrzejewski agregó que el alcaldesa ha manifestado propuestas “tontas” y que mejor debería utilizar los fondos de rescate de COVID para el presupuesto de la ciudad y atender diversas necesidades que han surgido tras el confinamiento.Actualmente muchas personas consideran que eliminar el estrés de la pobreza podría motivar a los ciudadanos a encontrar un empleo de tiempo completo. Por ello, Andrzejewski no está de acuerdo y argumenta que no es una propuesta de bienestar social al trabajo.