Si recibes tu pagos con cheque en papel y aún no ha llegado, no te angusties. Aquellas personas que reciben sus pagos con cheque en papel, deben permitir un tiempo adicional, posiblemente hasta finales de octubre, para que se concrete la entrega por correo.

Las familias que no recibieron un pago de julio, agosto o septiembre y están recibiendo su primer pago mensual este mes, aún recibirán su pago anticipado total para el año. Esto significa que el pago total se distribuirá en tres meses, en lugar de seis, lo que hará que cada pago mensual sea mayor, de acuerdo al IRS .

Los pagos son automáticos. Además de presentar una declaración de impuestos, incluida una declaración simplificada de la Herramienta de registro de no contribuyentes, las familias no tienen que hacer nada si son elegibles para recibir pagos mensuales.

Aunque los pagos mensuales adelantados entregados entre julio y diciembre serán de hasta 300 dólares para niños menores de 6 años y de hasta 250 dólares para niños entre 6 y 17 años, aquellos padres que no recibieron el dinero en los meses anteriores recibirán una cantidad ajustada por cada niño, ya que los cheques restantes se distribuirán en tres meses en lugar de seis.

La fecha límite para excluirse de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos es el próximo 1 de noviembre a las 11:59 pm ET. Asimismo, quienes sí esperan su cheque mensual pueden rastrear su pago a través de la herramienta del IRS.

La agencia indicó que los pagos son automáticos, por lo que las familias no tienen que hacer nada si son elegibles para recibir pagos mensuales además de presentar una declaración de impuestos, incluida una declaración simplificada de la Herramienta de registro de no contribuyentes.

“Las familias que no recibieron un pago de julio, agosto o septiembre y están recibiendo su primer pago mensual este mes, aún recibirán su pago anticipado total para el año”, dijo el IRS. Esto significa que el pago total se distribuirá en tres meses, en lugar de seis, lo que hará que cada pago mensual sea mayor.

¿Cómo saber si califica para el cheque?

Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.

Ashley Burnside, analista de políticas del Centro de Derecho y Política Social, dijo: “Si los padres aún no han recibido el pago y son elegibles para recibirlo, no es demasiado tarde para inscribirse. Pueden usar el portal del IRS; esa sigue siendo una opción”, según recogió The Sun.