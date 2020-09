Cheque 15 de octubre. El IRS insta a personas que califican para obtener el cheque de $1,200 a que se registren antes de esa fecha

Luego de que enviara cartas a 9 millones de personas, el IRS les lanza ultimátum

Vea a continuación quiénes aún no han reclamado su cheque y quiénes califican

Cheque 15 de octubre. El Servicio de Rentas Internas (IRS) insta a personas que califican para obtener el cheque de estímulo de 1,200 dólares a registrarse en su portal antes del 15 de octubre para reclamar su dinero, informó Forbes.

La semana pasada, 17 de septiembre, el IRS emitió un comunicado de prensa instando a casi nueve millones de personas a inscribirse para recibir el cheque de estímulo de 1,200 dólares.

La carta, que se envió recientemente por correo, representa el último intento del IRS de llegar a las personas que son elegibles para recibir un cheque de estímulo de 1,200 dólares pero que no se dan cuenta de que pueden reclamar este cheque de estímulo o no entienden cómo hacerlo.

Si normalmente el beneficiario no presenta una declaración de impuestos federales sobre la renta, igualmente es candidato para recibir el cheque.

No importa si está desempleado. No importa si no obtuvo ningún ingreso en el pasado año fiscal. No importa si no tiene hogar y no importa si no ha presentado impuestos durante años. Lo que importa es que es muy posible que sea elegible para recibir un cheque de estímulo de $ 1,200, y es importante que use la herramienta de no contribuyentes del IRS antes del 15 de octubre para reclamar su cheque de estímulo.

Las personas de bajos ingresos, sin ingresos y sin hogar son elegibles para recibir un cheque de estímulo.

Si esto le suena a usted o a alguien que conoce, el único requisito es reclamar este dinero de estímulo.

Si aún no ha recibido un cheque de estímulo, debe registrarse aquí ahora porque la fecha límite es el 15 de octubre, y si se registra cuanto antes se registre, más pronto podrá obtener su dinero de estímulo.

Archivado como: cheque 15 de octubre