Se rumoró que la producción de la serie contactó a el ‘Chente del Oxxo’ Luego del fallecimiento de Vicente Fernández, el pasado 12 de diciembre, usuarios de internet decidieron recordar al ‘Chente del Oxxo’, un hombre que se popularizó en 2018 debido al impresionante parecido físico y vocal que tiene con el cantante mexicano. Por esa razón, algunos fanáticos comenzaron a pedir que el ‘Chente del Oxxo’ fuera quien personificara a Vicente en la serie biográfica que están produciendo Caracol Televisión y la plataforma Netflix, misma que se confirmó será protagonizada por el actor Jaime Camil. Los fans desean que el Chente del Oxxo ocupe el lugar de Jaime Camil en la serie “Ya tenemos actor para el homenaje”, “Se parece mucho y canta muy parecido”, “Igualito a Don Chente, que lo contraten”, “Agárrenlo para la serie”, “Perfecto para hacer una serie de Vicente”, “Idénticos, hasta la voz”, “Hasta gesticula igual que Vicente”, comentaron algunos en redes sociales. Sin embargo, hubo otra gran parte de seguidores del Charro de Huentitán que mencionaron no estar de acuerdo con tal propuesta, pues aseguraron que lo justo es que un verdadero actor interprete a Vicente Fernández y no el ‘Chente del Oxxo’, quien seguramente no tiene experiencia actoral, señalaron.

Conoce al ‘Chente del Oxxo’ Se trata de Raúl Uribe, un joven originario de los Mochis Sinaloa, quien fue descubierto gracias al mundo del internet en 2018, cuando un video de él se viralizó y sorprendió al público por el gran parecido que tenía con el artista Vicente Fernández. Momentáneamente Raúl se convirtió en una víctima más de los memes, en los que aseguraban que era un hijo perdido del intérprete, y a partir de ese instante comenzaron a apodarlo como el Chente del Oxxo, pues curiosamente el hombre trabajaba en una de las tiendas de esta cadena comercial.

Netflix contactó al ‘Chente del Oxxo’ Tras revivir la imagen del Chente del Oxxo, algunos rumores en redes sociales comenzaron a surgir, en los que se aseguraba que la compañía de streaming Netflix, lo había contactado para ofrecerle una alta suma de dinero con la intención de que personificara a Vicente Fernández en su bioserie. “¡Adiós pobreza!, con un contrato de 2.5 millones de dólares para el señor del Oxxo. Directivos y productores de Netflix dieron a conocer el proyecto de la serie en honor a Vicente Fernández. El personaje principal será representado por Raúl Uribe, mejor conocido como el ‘Chente del Oxxo'”, se leía en el supuesto comunicado.

Raúl Uribe desmintió los rumores Tan solo unos días después de el rumor comenzara a tomar fuerza, el mismo Raúl Uribe acudió a su cuenta de Facebook para publicar un video en el que aclaro que era un mentira el que haya firmado con los productores de Netflix y mucho menos para participar en la serie del Charro de México. “Es mentira esa publicación y no se quien la subiría a redes, lo que es cierto es que me está afectando mucho; jamás he firmado nada con Netflix, ni con los productores de la bioserie y mucho menos habré recibido tanto dinero”, explicó algo desconcertado en su clip.

Reveló como se sentía ante los señalamientos El ‘Chente del Oxxo’, también argumentó que no le parecía justo que hicieran ese tipo de acusaciones en los que también están engañando al público, además se pudo notar su incomodidad mientras señalaba que los rumores estaban afectando su vida personal. “Me está afectando mucho emocionalmente, también en lo personal, y puede perjudicarme también en mi carrera. No se vale que quieran lucrar con un sueño, no sé por qué son así, juegan con mis sentimientos. Soy gente honesta y pobre, no se vale”, comentó.

La serie sobre la vida de Vicente Fernández Cabe aclarar que la serie real sobre la vida de Vicente Fernández comenzó a rodarse apenas en septiembre de este año, en ella el ídolo mexicano será interpretado por diversos artistas y en su mayoría por el actor Jaime Camil, quien le dará vida durante su época adulta. En 2019, la familia del cantante llegó a un acuerdo con la televisora colombiana Caracol Tv para grabar la serie, producción a la que después se sumó la plataforma de Netflix. La historia será basada en entrevistas brindadas por Don Chente antes de morir, y contará con 36 episodios grabados en México y Estados Unidos.

Así será la bioserie del Charro de Huentitán “Dos años de trabajo entre Vicente Fernández y el equipo de escritura de Caracol Televisión han dado como resultado una historia llena de momentos memorables y significativos, donde el público conocerá de cerca la vida del ícono de la música ranchera”, compartieron la televisora en un comunicado. Además de Jaime Camil, quien se convierte en el protagonista principal al encarnar la etapa con mayor éxito de Vicente, existen otros tres actores que darán vida al cantante en diferentes épocas. Ellos son: Fabricio Serna, Sebastián García y Sebastián Dante.

Jaime Camil hablo sobre su interpretación Gracias a un comunicado lanzado por la compañía encargada de la filmación, se confirmó que Jaime Camil daría vida al Charro de Huentitán en la serie, los productores detallaron que había sido elegido por el carisma que lo distingue, capacidad actoral y su potente voz. De igual manera, Camil dijo sentirse honrado con la elección y aunque nadie podría igualar o replicar a Don Vicente, él daría su mayor esfuerzo. “Interpretar a Vicente Fernández, sin duda, es el reto más importante que se me ha presentado en mi carrera”, aseguró el actor.

Jaime Camil se despide del Charro de México Fue hace una semana cuando se informó sobre la muerte de Vicente Fernández, ante esto, diversos personajes del medio decidieron escribir mensajes de despedida para el cantante, entre ellos Jaime Camil, quien se encarga de interpretarlo en la serie próxima a estrenar sobre su vida. “Me siento muy triste hoy, me aprieta mucho el corazón (…) Nadie puede negar que Vicente representa un monumento y tesoro de nuestro país y de la música ranchera a nivel mundial. Por mi parte, seguiré haciendo mi mayor esfuerzo para respetar su imborrable memoria…” escribió en Instagram.

Catalina Porto habla sobre la bioserie de Vicente Fernández A pesar de la reciente muerte de Don Vicente, la gerente ejecutiva de Caracol Televisión, Catalina Porto, explicó durante una entrevista con la W Radio cual sería el futuro de la serie del cantante, y confirmó que tiene previsto que las grabaciones terminen en febrero del 2022. De igual manera, confesó que trabajar en este proyecto es un verdadero honor para toda la producción: “Queríamos venir con todo el respeto y la admiración, para nosotros es tomar lo mejor de los dos mundos y ha sido una experiencia positiva, es un privilegio hacer la historia de Vicente Fernández”, señaló. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.