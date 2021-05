Cheney y Romney muestran el cisma entre los republicanos en la era post Trump

“Las elecciones presidenciales de 2020 no fueron robadas”, comenzó la hija del exvicepresidente Dick Cheney (2001-2009), quien agregó que “cualquiera que afirme que lo fueron está expandiendo LA GRAN MENTIRA, dando la espalda al imperio de la ley y envenenando el sistema democrático”.

Cheney no es la única crítica de Trump en el partido, ya que el senador Mitt Romney, que representa a Utah, fue abucheado el pasado fin de semana durante una convención estatal, poco antes de que fracasara un intento de censurarle por haber votado junto a los demócratas en los dos juicios políticos contra el expresidente.

Romney recibe cientos de abucheos

Imágenes transmitidas por medios de comunicación muestran a Romney caminando el sábado hacia un atril en medio de vítores y abucheos, estos últimos más fuertes, ante casi 2.000 delegados conservadores. El excandidato presidencial republicano (2012) inició su alocución preguntando a los asistentes qué opinaban sobre los primeros cien días de Biden.

“Ahora, ustedes me conocen como una persona que dice lo que piensa, y no escondo el hecho de que no era fan de los problemas de personalidad de nuestro antiguo presidente”, siguió Romney, en medio de los abucheos. Entonces, el legislador paró unos segundos y espetó: ¿No les da vergüenza?”.