En el programa Un Nuevo Día, ya tienen listo al reemplazo del Chef James

Se trata del Chef Alfredo Oropeza, originario de México

Luego de varias semanas de rumores, se da a conocer una noticia inesperada: en el programa Un Nuevo Día, tienen listo al reemplazo del Chef James. Se trata del Chef Alfredo Oropeza.

A través de las redes sociales del show matutino, se compartió una publicación en la que se dice lo siguiente sobre el reemplazo del Chef James: “Nos hace muy feliz informarles que el reconocido chef mexicano Alfredo Oropeza se une a nuestra familia de Un Nuevo Día. ¡Bienvenido! Muy pronto nos compartirá todos sus secretos”.

Varios famosos reaccionaron a esta noticia, entre ellos el actor mexicano Ernesto Laguardia, quien ha estado como conductor invitado en el programa en diferentes ocasiones, así como Héctor Sandarti, quien formara parte de Un Nuevo Día hasta hace algunos meses, además de la conductora Jimena Gallego y la reportera Alex Aspe.

Los comentarios de los usuarios tampoco tardaron en hacerse presentes: “Para que luego lo boten como bolsa y ni chance de despedirse le den, como le hicieron al Chef James y a los demás”, “¿Y el Chef James?”, “Ya botaron al Chef James… que malagradecidos”, “Por eso están en picada”.

Por su parte, una internauta hizo una obervación que llamó la atención de muchos: “¿Entonces los despidos no han sido por la pandemia o economía del programa al ingresar a otro para lo mismo?”.

Una persona le hizo una advertencia a Adamari López, quien hasta el momento no se ha pronunciado por la llegada del Chef Alfredo Oropeza: “El programa es totalmente mexicano. Adamari, cuídate”.

Otra persona hizo una pregunta que no ha sido respondida: “¿Y el Chef James? Oropeza es excelente chef, pero me desagrada que no tengan cortesía en decirle al televidente quien se va”.

