El reconocido chef revela la verdad de su despido de Un Nuevo Día de Telemundo

En entrevista para Chisme en vivo, James Tahhan comparte detalles de su salida del programa

Además, sale a relucir Magda Rodríguez, productora del programa Hoy, y quien recientemente falleció

Cuando nadie lo esperaba, el Chef James habla sobre su despido de Un Nuevo Día de Telemundo en entrevista que concedió al programa Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

En la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino se puede ver esta publicación, que tiene más de 10 mil reproducciones a la fecha, en la que James Tahhan comparte detalles de su salida del programa.

Además, salió a relucir Magda Rodríguez, productora del programa Hoy, y quien recientemente falleció.

“Yo creo que nunca tenemos la respuesta a cuando una compañía decide no seguir con tu contrato, lo que si dejaron claro es que hay una palabra muy distinta una a la otra, que es que un despido, que normalmente viene de la mano de malos resultados y luego una no renovación de contrato”.

Antes de cualquier cosa, James Tahhan aclaró que todo quedó en buenos términos, además de que en Un Nuevo Día quisieron tener otro concepto, algo más noticioso.

“Nada de esto debe ser personal porque un lider de un equipo, de una compañía, tiene una visión y va en pro de ejecutarla y va a hacer los cambios que vengan de la mano”, expresó el Chef James.

Y sobre el hecho de que estaría un mes más en el programa, lo cual no fue así, James Tahhan aseguró que se trató de un problema de comunicación, incluso, él se enteró que ya no formaría parte de Un Nuevo Día cuando estaba en plena reunión con su jefe.

“Y si ya la noticia estaba fuera, yo no vi ningún problema en hablar con algunos medios, y Telemundo, por cuestiones de contrato, me pidieron que no hablara con nadie, pero yo tengo el compromiso con la gente y yo creo que no hay nada malo al respecto”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ