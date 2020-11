Chef James reaparece en televisión, ahora está en el programa de Despierta América

Apenas en agosto pasado fue despedido de Un Nuevo Día, pero da un golpe a Telemundo

El reconocido cocinero ahora forma parte de las filas de Univisión y muchos lo festejan

Chef James reaparece en televisión tras ser despedido de Un Nuevo Día, y ahora está en el programa de Despierta América de Univisión.

Todo se dio a concoer a través de una publicación que hicieron en la cuenta oficial del programa de Despierta y que causó gran sorpresa en los televidentes.

Hay que recordar que hace unas semanas al chef le dieron las gracias del programa que encabeza Adamari López y fue un golpe muy duro para sus seguidores.

Pero afortunadamente para él no tardaron mucho en ver su talento y prácticamente de inmediato obtuvo cabida en el programa de Univisión, aunque tood indica que será como invitado.

Los administradores de la página colgaron el siguiente mensaje: “El @chefjames regresa a la televisión hispana y no se imaginan lo que nos tiene preparado”.

De inmediato comenzaron las reacciones de la gente, sobre todo de felicitaciones por la ‘adquisición’ del afamado chef, quien se ha ganado el corazón del público.

Fue a finales del mes de agosto que el reconocido chef James fue despedido del programa de Un Nuevo Día, pero ahora ya encontró trabajo en Univisión, en Despierta América.

En la entrevista comentó cómo fue que le dieron la noticia que lo deja fuera de manera definitiva en esta nueva ‘era’ del programa. Tras ser despedido, el Chef James publicó en su instagram una reflexión muy intensa y que de inmediato captó la atención de su público.

En una fotografía en sus historias de Instagram junto a una imagen con su esposa y su bebé subió la canción de canción “13 (If there is a light)”, del grupo U2. En la siguiente página te mostraremos las primers impresiones que dio el Chef James tras ser despedido y cómo le dieron la noticia.