La ‘guillotina’ está bien afilada en Telemundo y ahora anuncian salida de integrante de Un Nuevo Día

El turno de ser despedido fue para el querido y reconocido Chef James quien manda mensaje a su público

La salida de él se suma a la de Héctor Sandarti y Rashel Díaz y lo seguidores lo lamentan mucho

La ‘guillotina’ no para en Telemundo y ahora se ha destapado otra salida que ha conmovido al público del programa de Un Nuevo Día que no deja de perder a más de sus integrantes, en esta ocasión te tocó el turno de ser despedido al reconocido y querido Chef James, de acuerdo a una publicación del portal de People en Español.

En la entrevista comentó cómo fue que le dieron la noticia que lo deja fuera de manera definitiva en esta nueva ‘era’ del programa.

Hay que recordar que en este año, tras la pandemia por el coronavirus, el programa ha perdido a figuras muy importantes como el conductor guatemalteco, Héctor Sandarti, recientementemente Rashel Díaz y hoy el Chef James.

Todas estas salidas han dejado un gran hueco no solo los compañeros de Un Nuevo Día, sino en el público que les tenía un gran estima.

Apenas el año pasado el Chef James que ya fue despedido del programa, se convirtió en padre junto a su esposa Russel Conde.

Desde entonces, el feliz papá ha sacado infinidad de fotografías junto a su bebé Jamie y ha cautivado al público con estas postales.

Tras ser despedido, el Chef James publicó en su instagram una reflexión muy intensa y que de inmediato captó la atención de su público.

En una fotografía en sus historias de Instagram junto a una imagen con su esposa y su bebé subió la canción de canción "13 (If there is a light)", del grupo U2.