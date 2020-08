Cheech Marin | Biografía

Año Título Personaje

1978 Up in Smoke Pedro de Pacas

1980 Cheech and Chong’s Next Movie Cheech/Dwayne “Red” Mendoza

1981 Nice Dreams Cheech

1982 Things Are Tough All Over Cheech/Mr.Slyman/Narrador

1983 Still Smokin’ Cheech

1983 Yellowbeard El Segundo

1984 Cannonball Run II Tire Store Employee

1984 Cheech & Chong’s The Corsican Brothers Corsican Brother

1985 Get Out of My Room Cheech/Ian Rotten

1985 After Hours Neil

1986 Charlie Barnett’s Terms of Enrollment Elvis Friend & Fan

1986 Echo Park Sid

1987 Born in East L.A. Rudy Robles

1987 Fatal Beauty Bartender

1988 Mickey’s 60th Birthday

1988 Oliver & Company Tito el Chihuahua

1989 Ghostbusters II Dock

1989 Rude Awakening Jesus Monteya

1989 Troop Beverly Hills Él mismo

1990 Far Out Man Cheech

1990 The Shrimp on the Barbie Carlos Munoz

1990 Mother Goose Rock ‘n’ Rhyme

1992 Ferngully: The Last Rainforest Stump

1994 Charlie’s Ghost Story Coronado

1994 The Magic of the Golden Bear: Goldy III Master Borgia

1994 A Million to Juan Shell Shock

1994 The Lion King Banzai La Hiena

1995 Desperado

1996 From Dusk Till Dawn Chet Pussy/Carlos

1996 The Great White Hype Julio Escobar

1996 Tin Cup Romeo Posar

1998 Paulie Ignacio

1999 The Nuttiest Nutcracker Mac

2000 See You in My Dreams Estaban

2000 Luminarias Jesus

2000 Picking Up the Pieces Mayor Machado

2001 Spy Kids Felix Gumm

2002 Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams Felix Gumm

2002 Pinocchio The Fox

2003 Masked and Anonymous Prospero

2003 Spy Kids 3-D: Game Over Felix Gumm

2003 Once Upon a Time in Mexico Belini

2003 Good Boy! The Henchmen

2004 The Lion King 1½ Banzai the Hyena

2004 Christmas with the Kranks Oficial Salino

2005 Sian Ka’an

2005 Fall Down a School Erick Matthew,

2005 Underclassman Capitán Victor Delgado

2006 Cars Ramone

2006 Scarface: The World is Yours Gaspar Gomez

2006 Mater and the Ghostlight Ramone

2007 The Union: The Business Behind Getting High Él mismo

2007 Grindhouse Padre Benicio Del Toro

2008 Beverly Hills Chihuahua Manuel

2009 Expecting a Miracle Padre Arturo

2009 Race to Witch Mountain Eddie Cortez

2010 The Perfect Game Padre Esteban

2010 Tales from Earthsea Hare

2010 Machete Padre Benicio Del Toro

2011 Cars 2 Ramone

2011 Hoodwinked 2: Hood vs. Evil Mad Hog

2012 El Santos vs. La Tetona Mendoza Narrador, El Charro

2012 Seven Psychopaths The Dog, Erick Matthew

2013 Cheech & Chong’s Animated Movie Cheech/Pedro de Pacas

2014 The Book of Life Pancho Rodriguez

2016 El Americano: The Movie Martin

2017 Cars 3 Ramone

2017 Coco

2019 The Cheech: An American Icon’s Crusade for the Chicano Art Movement Él mismo