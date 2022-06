Checo Pérez infidelidad: ¿QUÉ HIZO EN LA FIESTA?

Por último, Pérez aseguró que los videos donde se le ve enfiestado no lo representan y ofreció disculpas por ello. “Pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”, sentenció el mexicano tras la serie de rumores sobre supuesta infidelidad.

En los materiales se le ve muy enfiestado, con una mujer a la que presuntamente le da un beso y otro video al día siguiente cuando baja de un yate, en presunto estado inconveniente, lo que originó que arrecieran las criticas, sin embargo, su esposa no ha dicho nada al rspecto.