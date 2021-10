Charro que insultó a mexicanos, confiesa que tiene otra hija

Su esposa, la Mayrita tiene una reacción muy alterada

El desenlace de este momento fue sorpresivo para todos

Tras hacerse viral que la Mayrita -esposa del Charro (Erik Roberto) humilló a mexicanos por decir que regresen a sus pueblos mugrosos- fue vista por Alejandro Fernández, ahora él revela que tiene otra hija, de acuerdo a un video que circula en youtube y causa gran polémica entre los usuarios.

En el video que tiene una duración de más de 3 minutos, él llega todo alterado, asustado, y cierra la puerta mientras ella le pregunta: ¿Qué tiene Erik no me asuste po’s qué traes? A lo que él solo se le ve acelerado y con ganas de llorar, pero todavía sin decir nada.

SORPRESIVA NOTICIA

“No sé cómo lo vayas a tomar, por favor júrame que no me vas a hacer nada, quiero vivir”, entonces ella, visiblemente preocupada, le vuelve a insistir: “Erick por favor no me asustes ¿Qué está pasando? ¿Porqué así alterado?”, le dijo ella con una gran incertidumbre.

“Es que me acabo de dar cuenta que acabo de ser papá?”, esto mientras lucía desconsolado y con llanto en su rostro. Entonces la Mayrita, totalmente sorprendida solo atina para hacer una pregunta “¿De qué estás hablando? ¿Cómo que fuiste papá?”, sin dar crédito a lo que escuchaba.